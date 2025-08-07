Специалисты обращают внимание на высокую волатильность крипты и ее зависимость от спекулятивных ожиданий.

Виртуальные активы не могут выступать в качестве платежного средства. Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Никакого трансфера монетарных полномочий и подрыва возможностей Национального банка, учитывая легализацию виртуальных активов, не должно происходить", - считает глава регулятора.

По его словам, при формировании законодательного поля, которое необходимо для реализации виртуальных активов, Украина должна двигаться в фарватере, который определила европейская директива MICA и соответствующие регламенты ЕС.

"В то же время эта директива вступила в силу только в январе 2025 года и она дает довольно широкое поле для дискреции и национального регулирования", - считает Пышный.

Один из главных вызовов - предотвращение сценариев, при которых виртуальные активы могут стать инструментами для обхода ограничений Национального банка, введенных в период военного положения. Последние призваны сбалансировать денежно-кредитный рынок и обеспечить достаточный уровень золотовалютных резервов.

Также, по словам Пышного, легализация виртуальных активов не должна подрывать эффективность Нацбанка осуществлять финансовый мониторинг и подпитывать теневой сектор.

"Наоборот, это было бы идеальным, по моему мнению, решением, если легализация виртуальных активов позволит детенизировать рынок, что также положительно повлияет на оценку нашего финансового сектора со стороны западных партнеров", - добавил глава НБУ.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании крипторезерва в Украине. Инициатива позволяет Национальному банку включать виртуальные активы в резервы страны. В качестве примера такого шага авторы законопроекта приводят США, которые ранее начали формировать стратегические крипторезервы, а также пытаются внедрить многие инициативы на уровне отдельных штатов.

Напомним также, что ранее были озвучены возможные варианты налогообложения криптовалют в Украине.

