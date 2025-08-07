При этом овощ все равно на 69% дороже, чем в прошлом году

Цены на помидоры в Украине продолжают дешеветь на фоне того, что умеренная погода позволила аграриям ускорить темпы сбора овоща.

Как указывают аналитики проекта EastFruit, тепличные томаты сейчас отпускают по 40-55 грн/кг. По сравнению с концом прошлой недели цена снизилась в среднем на 12%.

В то же время грунтовые помидоры украинцы берут неохотно. Покупателей часто не устраивает качество товара и его внешний вид, потому что растения сильно страдают из-за чрезмерной жары и засухи.

Видео дня

Кроме того, большим спросом овощ на рынках не пользуется еще и потому, что год назад данный продукт продавали на 69% дешевле, чем сейчас - украинцы просто не привыкли к такой большой цене. Аграрии, в свою очередь, объясняют ее тем, что помидоров сейчас в Украине выращивают значительно меньше.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Тепличные помидоры в АТБ продают по цене 70 гривни за килограмм.

Розовые томаты здесь немного дороже - 80 грн/кг со скидкой.

В Сильпо грунтовые томаты можно найти по цене 90 грн/кг.

В Novus розовый помидор можно приобрести за 70 грн/кг, но с существенной скидкой.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Стоит отметить, что тенденция удешевления многих видов овощей и фруктов по сравнению с прошлой неделей сохраняется. В то же время они все равно намного дороже, чем были в прошлом году. Так, пятую неделю подряд дешевеет слива, также снижаются цены на голубику.

А вот с огурцами все наоборот - спрос на них, в отличие от помидоров, хороший. При этом продаются они в среднем на 15% дешевле, чем в первых числах августа прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: