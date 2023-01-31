По словам министра, это не оружие эскалации, оно нужно для защиты и сдерживания агрессора.

Украина ведет активные переговоры о разблокировании решений по предоставлению Вооруженным силам реактивных истребителей и дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

Он выразил убеждение, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность.

По его словам, ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности украинского государства.

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"Общественность в Украине и наши партнеры знают о типах вооружений, в которых мы еще нуждаемся. Прежде всего речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это не оружие эскалации. Это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем активные переговоры для разблокирования всех этих решений", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что поручил всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.

"Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Кулеба.

Дальнобойные ракеты и истребители для Украины - заявления политиков

Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать российские скопления войск в тылу. Американские военные согласны, что ATACMS к HIMARS необходимы для деоккупации, в частности, Крыма.

Однако в США просьбы постоянно отвергают, опасаясь эскалации боевых действий.

Также появляются негативные заявления США и стран Европы по передаче Украине передовой авиации - накануне февральского "Рамштайна", который, как надеются в ОП, будет "авиационным".

Военная помощь от Запада - ключевое

Германия после многомесячных дебатов с союзниками одобрила поставку и реэкспорт Украине боевых танков Leopard. Таким образом, Польша и другие европейские государства смогут поставить украинским военным немецкую бронетехнику.

Вслед за Германией о передаче боевых танков - модернизированных Abrams - сообщил американский глава Джо Байден. Однако из-за сложной логистики и ограниченных запасов техники поставки задержатся, по разным подсчетам, до нескольких месяцев.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ надо до 500 танков для активного продвижения вперед.

Запад, в свою очередь, начал активное обсуждение передачи Украине боевой авиации. В Париже уже с осторожностью допустили, что среди вариантов, в частности, французские истребители.

27 января также стало известно о передаче Германией ракет к уже имеющемуся у ВСУ противовоздушному комплексу Iris-T.

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