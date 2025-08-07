Разрыв между спросом и предложением доллара будет умеренным.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет развиваться согласно двум разным сценариям по курсу доллара и евро.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, первый сценарий - это курс доллара, который будет формироваться на основе стратегии НБУ в соответствии с режимом "управляемой гибкости". То есть регулятор будет оставаться главным игроком на рынке с возможностью регулировать спрос и предложение через валютные интервенции.

"В то же время можно ожидать, что разрыв между спросом и предложением будет умеренным, ведь во время жатвы агрокомпании активно реализуют избыток валюты для закупки топлива. Поэтому можно ожидать, что позиция Нацбанка будет менее активной, ведь рынок самостоятельно сможет справиться - спрос вряд ли существенно превысит предложение", - прогнозирует банкир.

Согласно этому сценарию все остальные показатели рынка останутся почти без изменений, а именно текущие курсовые изменения, разница между курсами межбанка и наличного рынка, разница между курсами покупки и продажи будут мизерными.

"То есть можем сделать вывод, что сценарий доллара будет достаточно прогнозируемым, спойлер - основные курсовые изменения будут происходить вблизи отметки 41,65-42 грн за доллар без особых скачков или проседаний", - говорит Лесовой.

Второй сценарий - это поведение евро. Эксперт напомнил, что курс евро в Украине формируется на основе мировых торгов пары доллар/евро и соотношения курса гривня/доллар. То есть, по сути, соотношение этих двух валют - основа для украинского курса евровалюты.

Банкир не ожидает особых стратегических изменений: курс евро по-прежнему будет достаточно изменчивым, однако такая изменчивость все же не станет причиной внезапного обвала или скачка стоимости единой европейской валюты.

"Доллар, несмотря на все геополитические, таможенные перипетии, остается мировой валютой, поэтому ей не грозит обвал. Евро так же защищен от обесценивания мощной экономикой ЕС. Поэтому, как и раньше, мы можем увидеть "барахтанье" в старых коридорах: 1 евро по стоимости 1,15-1,2 доллара", - считает Лесовой.

Основные показатели валютного рынка с 11 по 17 августа, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,65-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Итак, неделя на валютном рынке пройдет без особых новостей: по-прежнему курс евро способен создавать текущие "сенсации", однако они скорее будут ситуативными. По нашей оценке, в течение 11-17 августа общая картина рынка существенно не изменится", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 8 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 15 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,62 грн/евро, а курс продажи - 48,31 грн/евро.

