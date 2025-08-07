Гленн Фогель хочет бороться с чрезмерным туризмом с помощью лотерей.

Глава самой богатой туристической компании мира Booking Holdings, материнской компании Booking.com, Гленн Фогель предложил ввести систему лотерей для борьбы с ажиотажем в самых переполненных туристами местах, пишет Daily Mail.

"Мне нравится идея более высокой стоимости и одновременно лотереи, чтобы не просто ограничить посещение Лондона, сдев его доступным только для элиты. Я думаю, это было бы плохо для мира. Даже если вы не богаты, у вас все равно должна быть возможность посетить некоторые из прекрасных и замечательных мест мира. Тем не менее, для поддержания баланса, возможно, нам действительно нужна централизованная система лотерей", – заявил он в программе Today на BBC Radio Four 6 августа 2025 года.

Комментарии Гленна прозвучали на фоне все большего количества протестов против массового туризма во многих популярных городах Европы, а также распространения видео в соцсетях, на которых видны толпы отдыхающих, выстраивающихся в огромные очереди в ожидании поездов и автобусов в некоторых из самых красивых мест Италии и Греции.

Видео дня

При этом издание отмечает, что похожая система допуска уже используется в американских национальных парках. Например, домики и общежития на ранчо Фантом в парке Аризоны разыгрываются в лотерею за 15 месяцев до заезда.

Как разные страны мира борются с чрезмерным туризмом

Как ранее сообщал УНИАН, на фоне массовых протестов против чрезмерного туризма власти Испании нацелились на сервисы краткосрочной аренды жилья для туристов вроде Airbnb.

Тем временем, в итальянской Венеции ввели платный вход 5-10 евро для туристов в самые загруженные периоды года. Впрочем, местным жителям и этого оказалось мало – некоторые потребовали брать с гостей по 100 евро за вход в город.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.