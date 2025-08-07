В первую тройку попали модели от брендов Oppo, Vivo и Huawei.

Возможности камеры – один из ключевых факторов при выборе смартфона. Если вы высоко цените качество снимков, специалисты известной лаборатории DxOMark обновили рейтинг смартфонов с лучшими камерами по состоянию на август 2025 года.

Лидирующую строчку топа DxOMark занимает Oppo Find X8 Ultra, набравший 169 баллов. Сбалансированная камера с четырьмя 50-Мп сенсорами подходит для всех типов фото и видео-съемки и условий освещения, будь то на улице, или помещении. Особой похвалы удостоился портретный режим.

На втором месте оказался Vivo X200 Ultra с результатом 167 балла. Главная причина – широкоугольная камера с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм. Это решение может задать новый тренд на рынке, считают эксперты. Замыкает тройку Huawei Pura 70 Ultra, который своей камерой превзошел iPhone 16 Pro Max.

Также специалисты советуют присмотреться к Google Pixel 9 Pro XL, Xiaomi 15 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X8 Pro, если вы ищете аппарат с наилучшими фотовозможностями на рынке.

Отдельно стоит выделить Google Pixel 8, который занял 23 место, имея всего две камеры – основную 50 Мп и сверхширокоугольную 12 мегапикселей. При стартовой цене в $699 это самый дешевый камерофон в списке.

По слухам, смартфоны iPhone 17 Pro получат крупный апгрейд камеры. Обе модели будут оснащены усовершенствованной 48-Мп телефото-камерой с 8-кратным оптическим зумом. Также Apple планирует добавить еще одну кнопку управления камерой и кардинально обновить приложение "Камера".

Меж тем Galaxy S26 Ultra может получить полностью новую основную камеру. Компания намерена использовать 200-мегапиксельный модуль от Sony размером 1/1.1 вместо собственного.

