В Германии отремонтировали поврежденный российским ударом Patriot, - генерал-майор

Ремонт длился несколько месяцев, после чего Patriot вернули в Украину и он уже снова противостоит российским ударам.

Несколько месяцев назад России удалось серьезно повредить радиолокационную установку MIM-104 Patriot в Украине. Об этом сказал заместитель командующего программы НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины генерал-майор Майк Келлер в интервью FAZ.

Как пишет проект German Military Aid to Ukraine, который отслеживает поставки немецкого оружия Украине, генерал рассказал, что после повреждения установку Patriot доставили в Германию. Сначала специалисты определили, что радиолокационная установка полностью выведена из строя и не подлежит ремонту. Однако, поскольку замена радарной установки на новую, заняла бы несколько лет, эксперты немецких ВВС попытались отремонтировать ее самостоятельно.

"Они достигли этого, работая по 16 часов в день с понедельника по субботу", - отметил генерал.

В июле радарную установку вернули в Украину и она уже работает. В частности, на прошлой неделе с помощью этой радарной установки была перехвачена первая российская цель.

Напомним, что Германия начала серьезные инвестиции в оборону Украины. В частности, финансирует производство дальнобойных дронов. В частности, Берлин собирается профинансировать производство около 500 дронов Ан-196 "Лютый".

Кроме этого, Германия закупит у США две дополнительные системы ПВО Patriot. За это Германия первой получит новейшие системы Patriot с конвейера США по "ускоренному графику".

