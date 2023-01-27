Президент признался, что облегчение получит только тогда, когда эта техника начнет работать на поле боя.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо от 300 до 500 танков.

"Нам нужно сейчас 300-500 танков", - отметил украинский лидер в интервью американскому телеканалу Sky News.

Президент признался, что очень благодарен партнерам за танки, но настоящее облегчение почувствует только тогда, когда эта техника начнет работать на поле боя.

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Танки для Украины

25 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Украина танки Leopard. Тренировать украинских военных будут в Германии, и обучение начнут как можно быстрее. Германия также обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание Leopard 2.

Германия позволила союзникам поставку Украине имеющихся у них танков Leopard 2. По имеющимся данным, в целом Украина может получить до сотни танков на первом этапе.

Впоследствии стало известно, что Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта.

В Варшаве уже заявили, что Польше нужно несколько недель, что поставить танки Leopard в Украину. Правительство Канады тоже собирается поддержать Украину и передать 4 танки Leopard 2.

25 января 2023 года президент США Джо Байден официально объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон. Доставка танков займет несколько месяцев.

Зеленский призвал Запад и ЕС ускорить поставки танков для войны с Российской Федерацией. Упомянув о сроках поставки Abrams со стороны США, президент отметил, что танки могут прибыть слишком поздно.

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