Дроны "Мангуст" с реактивным двигателем сначала управляются оператором на определенной дистанции, а затем захватывают цель автоматической системой донаведения и осуществляют картечные выстрелы.

Украинские дроны-перехватчики "Мангуст" являются скоростными и многоразовыми средствами с автоматической системой донаведения и способны обстреливать летящую цель дробью.

Об этом авиационный эксперт Валерий Романенко сказал в интервью для Фабрики новостей в Youtube. Он отметил, что высота полета "Мангуста" около 5 тыс. м, и хотя "Шахеды" так высоко не поднимаются, их все равно нужно поражать с высоты, например, если это реактивный "Шахед".

В то же время, он отметил, что украинские дроны "Мангуст" имеют "несколько интересных моментов, которые действительно полезны".

Во-первых, эти дроны многоразовые, а не камикадзе. "Уничтожать врага будут картечными выстрелами", - отметил эксперт.

Речь идет о том, что выстрелы будут производиться как из гранатомета малого калибра.

Во-вторых, дроны "Мангуст" скоростные, и в-третьих - будут стрелять дробью. "И еще важный момент, у него есть машинное зрение. То есть, он способен сам наводиться. Разработчики говорят, что он может захватить цель в воздухе на расстоянии от 150 до 200 м. Это означает, что оператор захватил одну цель... Оператор сработал по одному "Шахеду", налетает второй, он моментально может переключиться на второй. Автоматически будет сделана наводка. Это серьезное отличие от тех зенитных дронов, которые мы имеем до сих пор", - подчеркнул Романенко.

По его словам, автоматическое донаведение делает этот дрон похожим на зенитную ракету.

Романенко отметил, что если одним дроном "Мангуст" сбить несколько "Шахедов", то этот беспилотник по своей стоимости окупится.

Одесское конструкторское бюро представило дрон "Мангуст"

"Мангуст" - многоразовый беспилотник с реактивным двигателем и системой автоматического донаведения. По замыслу разработчиков, он будет подлетать к "Шахедам", стрелять дробовым зарядом в двигатель или винт вражеского беспилотника, а затем продолжать миссию или возвращаться на дозаправку и перезарядку. Максимальная высота полета - 5000 м, боевой радиус - около 12 км.

