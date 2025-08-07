Компания просит индийское правительство предоставить ей танкеры.

Индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, совладельцем которой является крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" ("Роснефть"), обратилась за помощью к министерству судоходства Индии для получения танкеров после санкций Европейского Союза, сообщает Reuters со ссылкой на источник в индийском правительстве.

По данным издания, компания пытается получить танкеры для того, чтобы обеспечивать бензином и дизелем собственные АЗС.

Собеседник журналистов добавляет, что индийские министерства судоходства, нефти и иностранных дел вскоре планируют рассмотреть просьбу нефтепереработчика. Среди возможных решений - привлечение судов под индийским флагом местных компаний для обслуживания частных нефтеперерабатывающих заводов.

Вместе с тем, источник Reuters отмечает, что владельцы судов ссылаются на проблемы, в том числе с получением страхового покрытия, для осуществления рейсов для Nayara.

Санкции Евросоюза против России - последние новости

18 июля ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас, под ограничения, в частности, попал крупнейший нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Позже стало известно, что блок включил в санкционный список компанию Nayara Energy, которая почти наполовину принадлежит "Роснефти".

После попадания под ограничения ЕС, часть танкеров отказывалась брать на борт продукцию с НПЗ Nayara Energy.

Однако 5 августа стало известно, что компании удалось возобновить экспорт продукции. Для этого, в частности, был использован танкер, который попал под санкции Великобритании. Кто приобрел топливо - неизвестно.

