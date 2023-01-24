12 стран-участниц "Рамштайна" пообещали предоставить Украине около 100 танков Leopard.

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу Украине боевых танков Leopard после многомесячных споров с союзниками.

Как пишет Spiegel, страны Запада, "судя по всему", это решение Берлина поддержат.

Bloomberg, в свою очередь, писал, что Германия планировала поддержать запрос Польши об отправке Украине роты танков завтра, 25 января.

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ОБНОВЛЕНО. Следом в немецком Бундестаге сообщили, что депутаты в среду, 25 января, рассмотрят вопрос о возможных поставках танков Leopard из Германии в Украину. Отмечается, что этот вопрос будут рассматриваться по просьбе парламентской группы ХДС/ХСС, которая хочет "прекратить леопардовую блокаду федерального правительства" и опасается потери доверия к федеральному правительству среди союзников.

Всего, отмечает телеканал ABC News, 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились на передачу около 100 немецких танков, в том числе Польша, Финляндия, Дания, Нидерланды и Испания.

Кроме того, появилась информация, что уже на этой неделе США могут объявить о передаче "значительного количества" боевых танков Abrams, несмотря на предостережения Пентагона, что эксплуатация этой техники якобы в условиях российско-украинской войны будет проблемной.

Танка Leopard для Украины - что известно

Несмотря на вдохновляющие заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января.

Сообщалось, что у стран были по этому поводу большие дискуссии, которые тогда не ознаменовались каким-то единственным решением. Чтобы Украина получила Leopard от той же Польши, эту передачу должен, согласно экспортной лицензии, согласовать Берлин.

В то же время Запад во главе с США и Польшей продолжал работать с немецким правительством относительно возможности передачи Украине Leopard.

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