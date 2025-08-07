Сейчас вертолетные отряды, привлеченные к сбиванию российских дронов, уже есть по всей территории Украины.

С весны этого года россияне начали запускать вражеские беспилотники на высоту до 2000-3000 метров, из-за чего с земли их сбить с помощью зениток или пулеметов стало гораздо сложнее. Поэтому, к сбиванию "Шахедов" начали привлекать вертолеты и Як-52, рассказал Главкому командующий армейской авиации Павел Бардаков.

"Техника хоть старая, но вся ухоженная, на ходу. Ребята максимально "выжимают" из старых машин. Даже таким простым способом делаем большую работу", - рассказал летчик.

Указывается, что когда существует ограниченный ресурс, тогда любое оружие является хорошим. Однако, как оказалось, Як-52 является самым дешевым средством против "Шахедов" по сравнению с другими воздушными машинами - самолетами и ударными вертолетами.

Основной боевой силой армейской авиации являются вертолеты, которые с недавних пор охотятся за "Шахедами" не только в зоне боевых действий, но и в глубоком тылу.

В Украине были сформированы вертолетные отряды, "заточенные" на обезвреживание ударных российских БпЛА, которые сейчас действуют по всей территории. Указывается, что они работают во взаимодействии с Воздушными силами, ПВО и мобильными огневыми группами.

"Конечно, мы нуждаемся в обновлении нашего авиационного парка. Новые вертолеты западного образца обеспечат лучшую маневренность и большую скорость, что на сегодня критически важно. Это позволит значительно повысить эффективность поражения воздушных целей, учитывая то, что их скорость (скорость российских ударных БПЛА - прим. ред) также растет", - констатирует Бардаков.

Он добавил, что современные ударные вертолеты и легкомоторные самолеты являются высокотехнологичной, сложной техникой, но "наши ребята быстро бы ими овладели, как в свое время летчики Воздушных сил овладели F-16".

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что российские оккупанты начали использовать "Шахеды" с противотанковыми минами. По его словам, они более опасны для водителей на грунтовых дорогах и для жителей населенных пунктов. В то же время, Романенко прогнозирует, что "Шахеды" с минами не станут массовым явлением, но враг будет их использовать для локальных задач.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины нанесла удар по территории аэродрома "Саки" во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один - поврежден, а также три самолета Су-24 - поражены. В СБУ отметили, что враг понес значительные убытки.

