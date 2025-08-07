Военный считает, что такие решения не должны навязываться извне.

Экс-заместитель начальника штаба обороны Канады Марк Норман считает, что есть три основных сценария окончания войны в Украине. Об этом он рассказал в интервью "Укринформ".

"Первый - Украина полностью вытесняет Россию, но его воплощение маловероятно. Второй - Россия захватывает частично или полностью территорию Украины. Это также маловероятно. Третий и, к сожалению, наиболее реалистичный сценарий - это перемирие или другое переговорное урегулирование с определенными территориальными или другими компромиссами. Трудно сказать, какими они могут быть. Но понятно одно - решения не должны навязываться извне. Украина не начинала эту войну, и было бы несправедливо заставлять ее принимать плохой мир только для того, чтобы другие смогли сказать, что проблема решена", - подчеркнул Норман.

По словам офицера, больше всего его поражает преданность украинских воинов, которая захватывает и вдохновляет. Кроме того, он подчеркнул, что поражен темпом инноваций, которые вводит Украина.

"Это показывает, что большие традиционные армии уязвимы к гибким, асимметричным силам. Эта война меняет наше представление о вооруженных конфликтах между государствами. Но в то же время следует быть осторожными с выводами. Например, некоторые говорят, что танки устарели и потеряли свою пользу из-за распространения дронов, но это чушь! Украина эффективно применяет и то, и другое. Настоящий урок - в балансе между традиционными и современными возможностями", - добавил Норман.

Ранее опрос показал, что более трех четвертей украинцев отвергают "мирный" план РФ с капитуляцией. В частности 76% украинцев категорически отвергают план России для установления мира. В мае такое мнение разделяло несколько большее количество украинцев - тогда было 82%.

Известно, что условный план РФ предусматривает существенное сокращение численности украинской армии и вооружения, отказ от членства в НАТО, признание оккупированных территорий частью России и отказ от них, в том числе передача в состав России городов Херсон и Запорожье.

В то же время колумнистка The Telegraph написала, что Китай не позволит, чтобы Россия согласилась на мир в Украине. По ее словам, лидер КНР Си Цзиньпин не заинтересован в завершении войны - наоборот, Пекин стремится максимально затянуть ее.

"Пока два тигра дерутся в долине, мудрая обезьяна сидит на горе и наблюдает", - отметила колумнистка, комментируя тактику Си Цзиньпина со ссылкой на китайскую аллегорию.

