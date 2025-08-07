По словам эксперта, птицы не возвращаются в леса, поскольку в городах у них всегда есть еда.

В крупные города все чаще начали прилетать дикие лесные голуби. Эти птицы приспосабливаются к новым условиям городской жизни, а некоторые даже перестают мигрировать. Об этом рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин в комментарии для "Телеграф".

Он отметил, что такое явление не называется миграцией птиц, ведь они просто начали приспосабливаться к большим городам.

"Это не совсем миграция. Миграция - это сезонное перемещение весной или зимой, и птицы перемещаются с севера на юг и наоборот. Но когда начали формироваться большие города, а это уже давно, животные и птицы стали приспосабливаться к этим новым условиям", - отметил Костюшин.

По его словам, птицы теперь адаптируются к новому ландшафту, зданиям, людям, новым источникам пищи, к примеру, мусору.

"Некоторые перешли в города и сформировали отдельные урбанизированные популяции. Группировки, обитающие в городе, размножаются и даже перестают влетать на зиму, потому что корм есть, нет причины улетать. Так произошло с голубями", - подчеркнул орнитолог.

В то же время он добавил, что в этом случае речь не идет о городских голубях, поскольку есть еще другие голуби, к примеру, кольчатая горлица. Она появилась в Украине примерно 50-60 лет назад и стала довольно обычным видом в наших городах.

Костюшин также рассказал о таком диком лесном голубе, а именно припутня. По словам эксперта, птица имеет уже давно оседлые популяции в городах западной Европы, поэтому такого вида голубей там немало.

