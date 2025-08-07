Рассказываем, какие звуки не способны выговорить россияне.

Несмотря на то, что в России любят заявления про "один народ", разница в культуре и языках - очевидна. Даже когда украинцы и жители РФ говорят на одном языке, их легко отличить по говору.

Сегодня рассмотрим, какие украинские слова не могут сказать русские.

Какие украинские слова не выговаривают русские: нюансы звуков

Украинский язык известен своей мелодичностью, которая отражается в конкретных звуках. В результате россиянам сложно произнести многие слова, которые их включают.

Так, в украинском языке есть буква "г" с мягким звучанием, тогда как в русском она звучит ближе к нашей "ґ". В результате слово "гарно" в их исполнении превращается в "ґарно".

В украинском звук "ж" и "ш" могут быть мягкими, тогда как у соседей - только твердые. Со звуком "ч" ситуация обратная. У них он всегда мягкий, а у нас - по обстоятельствам.

Особую трудность для россиян представляют слова, которые содержат удлиненный суффикс -ття и -ння. Такое удлинение они не различают даже на слух.

Теперь перейдем к конкретным примерам, какие украинские слова не могут выговорить россияне.

Какие украинские слова сложные для русских - список

Проблемы у них вызывают не только звуки, но и неожиданные их сочетания, а также разница в ударении.

В первую очередь стоит упомянуть слово, которое стало знаменитым за время полномасштабной войны. Его в шутку называли проверочным, чтоб отличить агрессоров от украинцев. Это слово - "паляниця". Нашим соседям сложно правильно его произнести. Главным вызовом для них становится мягкий звук "ц".

Слово "горіх" не дается им из-за того, что у них не получается произносить украинскую "г".

Еще одна сложность - "дзиґа". В русском языке нет слов, которые сочетали бы "дз" и "ґ", а потому произнесут такое слово они с огромным акцентом.

"Лелека" не дается им из-за сочетания твердого звука "л" и гласного "е". В итоге они чаще всего произносят его "лєлєка". Последним упомянем слово "криниця". Сочетание "кр" в начале и мягкой "ц" в конце вызывает у них сложность.

Список того, какие украинские слова не могут выговорить русские, не заканчивается этими примерами. Поскольку у нас разные языки с большим количеством различий, их хватило бы для составления небольшого словаря.

