Виталий Саенко

Повреждена технологическая установка по переработке газа и газового конденсата.

Украинские защитники успешно поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который называют одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

Как говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в целом бойцы нанесли успешные удары по верифицированным целям, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против страны. Боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки и Сил беспилотных систем:

"Подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ. В результате попадания БпЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата".

Также подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд других важных объектов оккупантов, но результаты боевой работы еще уточняются.

Видео дня

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 августа Россия также оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Под обстрел попали два нефтеперерабатывающих завода - в Рязанской и Самарской областях.

По данным СМИ, на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, входящем в состав компании "Роснефть", вывели из строя две установки первичной переработки нефти. Вследствие этого он остановил около 50% перерабатывающих мощностей.

На следующий день, 3 августа, в городе Сочи в результате удара украинского дрона загорелась нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт".

Также недавно партизанское движение сообщило об уничтожении ударного вертолета Ми-28 на военной базе в Тверской области. Под стойки его шасси заложили два взрывных устройства.

Вас также могут заинтересовать новости: