Глава Нацбанка считает, что вопрос изменения главной курсообразующей валюты заполитизирован.

Национальный банк Украины не планирует в ближайшее время переходить на расчет официального курса гривны изначально к евро, а сделает это, когда в таком решении будет нуждаться экономика. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава регулятора Андрей Пышный.

"Решение мы должны будем принимать на уровне нашей внутренней в Национальном банке операционной модели после глубокого анализа. Оно не быстрое, оно не произойдет завтра или послезавтра. Но мы каждый день смотрим и анализируем", - отметил глава НБУ.

Он считает, что вопрос "перепривязки" гривны с доллара к евро заполитизирован, и добавляет, что "все это больше технические вещи".

"Мы сделаем то, что потребует структура украинской экономики, ее устойчивое развитие", - подчеркнул Пышный.

В то же время, по словам главы Нацбанка, если это решение будет принято, население не почувствует последствий.

"Если это нужно будет делать, мы это решение примем, и вы даже не почувствуете этого", - отметил он.

Отказ от доллара - последние новости

16 января заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Украина планирует сделать евро главной курсообразующей валютой. Она заверила, что переход будет происходить незаметно для рынка.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации Украинских Банков Сергей Мамедов считает, что курсовой переход на евро возможен не ранее 2028 года при условии, в частности, прекращения боевых действий и существенного увеличения объема европейских инвестиций.

