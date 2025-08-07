Россияне хотят накопить дроны и ракеты, чтобы за ночь запускать минимум по тысяче воздушных целей.

Перемирие в воздухе будет отвечать военным интересам Российской Федерации. Об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Киев24.

"Они давно имеют амбицию выйти на круглосуточную воздушную тревогу, чтобы ночью подряд шли по тысяче "Шахедов" и дронов - обманок "Гербера", - сказал эксперт.

Жмайло отметил, что сейчас россияне изготавливают около 175 "Шахедов" и "Герберов" ежесуточно. Именно поэтому обстрелы происходят не ежедневно, а где-то раз в 5-7 дней, потому что они накапливают дроны.

"Если перемирие в воздухе будет достигнуто, то РФ продолжит накапливать дроны. А с другой стороны будет пытаться увеличивать количество пусковых площадок. С Донецким аэропортом у них уже 12 стационарных площадок. Кроме того, они активно ставят установки на кузова грузовиков, чтобы увеличить точки запуска своего оружия", - сказал он.

Жмайло отметил, что подобное перемирие будет вызовом для Украины. Нужно будет наработать более совершенную систему многослойной противовоздушной обороны.

Готова ли Россия продолжать войну

Как сообщал УНИАН, Bloomberg отмечает, что РФ рассматривает воздушное перемирие в войне против Украины в качестве уступки перед президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В Кремле хотят попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций.

Россия все еще решительно настроена продолжать войну против Украины.

