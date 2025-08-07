Эти красивейшие городки находятся менее чем в двух часах езды от каталонской столицы.

Пока Барселона трещит по швам от толп туристов, а местные жители устраивают массовые акции протеста против чрезмерного туризма, в Испании еще есть немало старинных красивейших городков, где намного меньше людей.

Эксперт издания Travel Off Path Винисиус Коста отыскал четыре таких места менее чем в двух часах езды от каталонской столицы, где можно укрыться от толп туристов.

"Прогулки по очаровательному Готическому кварталу, неспешно продвигаясь к собору Святого Семейства, и отдых на золотистых песках Барселонеты, омываемых нежными водами Средиземного моря, – это, безусловно, райское наслаждение. Если, конечно, вы сможете не обращать внимания на суету городских пейзажей, на сердитых местных жителей с плакатами "Убирайтесь домой!", на карманников и мошенников. А если вам не хочется проталкиваться сквозь толпу, чтобы добраться до ближайшего кафе, и часами стоять в очереди в парк Гуэль, вот четыре небольших каталонских городка менее чем в двух часах езды от Барселоны", – отметил Коста.

1. Тосса-де-Мар. Это единственный сохранившийся укрепленный город на каталонском побережье, который больше всего известен своим живописным песчаным пляжем, омываемым ярко-синим морем, лабиринтом мощеных булыжником улочек, практически не изменившихся со времен Средневековья, и своим художественным наследием.

В то время как Барселона широко известна своими ассоциациями с творчеством Гауди, очаровательная Тосса когда-то была домом для каталонского художника Рафаэля Бенета, выдающегося скульптора XX века Энрике Казановаса и одного из ведущих деятелей сюрреализма Марка Шагала. Всех их привлекала романтическая атмосфера и богемный колорит города, который последний называл "Голубым раем".

При этом Коста отметил, что живописная поездка вдоль побережья из Барселоны в Тоссу занимает чуть больше часа.

2. Кастельдефельс. "Если вы ищете более короткую однодневную поездку, Кастельдефельс – это то, что вам нужно: до него легко добраться из Барселоны на поезде за 25 минут. Он может похвастаться более чем 5 километрами нетронутых золотистых песков, гораздо более широкими и менее многолюдными, чем основные пляжи города, а также мелководьем, подходящим для семейного отдыха", – отмечает бывалый турист.

При этом потрясающий замок Кастельдефельс из красного кирпича, возвышающийся над историческим центром, – обязательное место для посещения ценителями культуры: с его самой высокой башни открывается лучший вид на побережье, а летом там можно посетить временные выставки.

Для гурманов набережная Кастельдефельса усеяна уютными кафе и пляжными барами, где подают вкуснейшую паэлью и свежевыловленную рыбу по доступным ценам. И, что самое приятное, нет необходимости заранее бронировать столик бронировать – почти всегда есть места для посетителей без предварительной записи.

3. Бесалу. Туристы, которым местные достопримечательности более интересны, чем пляжи, просто не могут пропустить это прибрежное поселение, основанное еще в Средние века и расположенное в полутора часах езды к северо-востоку от Барселоны.

Здесь есть романский мост, построенный еще в XII веке, замок на вершине холма у слияния двух извилистых рек и один из наиболее хорошо сохранившихся еврейских кварталов Испании.

"Учитывая, что большинство однодневных туристов, покидающих Барселону, направляются либо в Ситжес, либо в Жирону, менее известные города, такие как Бесалу, остаются незамеченными и, следовательно, гораздо более спокойными", – подметил Коста.

4. Лерида. Этот малоизвестный культурный центр западной Каталонии, также известный как Льейда, находится в глубине страны и предлагает гостям невероятные гастрономические изыски. Например, именно здесь можно найти одни из лучших бутифаррас (каталонских колбасок), а не на переполненном барселонском рынке Бокерия, поделился опытом эксперт.

Лерида также славится своим похожим на крепость собором XIII века Ла Сеу Велья и прилегающим к нему Королевским замком, расположенным на вершине холма, откуда открывается захватывающая дух панорама на неподвластный времени городской пейзаж.

Узкие улочки в центре Лериды, исторические каменные здания и зеленые площади – все это намекает на ее увлекательное прошлое. Ну а любителям ночной жизни стоит посетить полный баров оживленный район Лериды Эльс-Винс. В конце концов, это университетский город.

Чрезмерный туризм в Испании

Как ранее сообщал УНИАН, Испания едва ли не больше всех в Европе ощутила на себе все "прелести" чрезмерного туризма, а потому местные жители развернули настоящую войну с туристами.

Больше всего досталось платформе по краткосрочной аренде жилья для туристов Airbnb – власти признали незаконными около 120 тысяч размещенных на ней объявлений, и теперь их придется удалить.

Тем временем, в власти Каталонии дали разрешение оператору аэропортов Aena на расширение аэропорта Барселоны, являющегося одним из самых популярных в стране. Это решение совсем не порадовало местных жителей.

А вот испанский бизнес уже начал страдать из-за оттока туристов, напуганных массовыми антитуристическими протестами.

