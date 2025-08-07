Либанова считает, что украинскому правительству следует наладить коммуникацию с теми гражданами, которые вынужденно выехали за границу.

Люди, которые были вынуждены выехать за границу из-за российского полномасштабного вторжения, должны чувствовать, что их в Украине ждут, высказала мнение в интервью Укринформу директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

"Поверьте, люди, мигранты в первом поколении, очень страдают от нехватки коммуницирования за рубежом. Они не могут вписаться в местное сообщество", - рассказала демограф.

Также, по ее мнению, мигрантам не хватает языка, да и относятся к ним не так, потому что европейское общество закрыто.

"Если это большой город, мигранты общаются между собой. А если это небольшое поселение, где живет 2 семьи украинцев, с кем им общаться? Хорошо, если там сложились отношения, а если нет? Поэтому им очень не хватает этих коммуникаций", - добавила Либанова.

Она считает, что нынешней власти следует наладить коммуникацию с украинскими беженцам за рубежом, если они хотят их возвращения.

"Причем, нужно иметь в виду еще одну вещь: всех мы не вернем, даже половину не вернем. Но те, кто останется за границей, должны превратиться - нам очень это нужно, чтобы они превратились - в украинских лоббистов", - считает демограф.

То есть, пояснила Либанова, украинцы за рубежом не должны рассказывать, как в нашей стране все плохо. Наоборот, они должны говорить, что сейчас, например, дома не имеют жилья, потому что оно разрушено или город в оккупации, но в Украине не все плохо.

Либанова в качестве примеров привела опыт поляков, у которых еще в советское время была программа "Полония". По ее мнению, Украине также следует научиться так делать.

"Если здесь высокое качество жизни будет, то в Украину, поверьте, не просто больше вернется людей, чем мы рассчитываем сегодня, а в Украину приедут иностранцы", - прогнозирует демограф.

Она сказала, что не против миграции, поскольку это мощный канал, по которому передаются новые технологии, новые культурные приобретения, знания, этикет, правила поведения и тому подобное.

При этом, Либанова посоветовала не путать такие понятия, как туризм и эмиграцию. Она отметила, что многие украинцы, которые выехали за границу, например, недовольны качеством школьного образования и медицинским обслуживанием.

"После войны, я думаю, что к нам придут серьезные компании иностранные, транснациональные. А у них есть определенные стандарты, оплаты труда в частности. И будут зарплаты более подобные", - прогнозирует демограф.

В то же время, она уточнила, что, конечно, эти зарплаты не сравнить с теми, которые получают в США или в странах Центральной Европы. Однако, возможно, зарплаты в нашей стране станут более подобны польским, болгарским или румынским.

"И тогда это перестанет быть таким интересным для выезда. Вообще-то идеальным вариантом была бы, знаете, какая система? Циркулярная эмиграция. То есть украинцы поехали, поучились или поработали там, потом вернулись сюда - и здесь начали жить и работать. Собственно так и живет мир", - констатировала Либанова.

Демографическая ситуация в мире

Ранее УНИАН сообщал, что в ООН составили рейтинг из 36 стран мира, которые имеют наименьшую долю людей в возрасте до 18 лет. Оказалось, что меньше всего детей в текущем году имеет Гонконг - 12,6%, далее - Южная Корея с показателем в 12,9%, третье место заняла Япония с показателем в 14%. Примечательно, что в этом рейтинге Украина занимает 22-е место с показателем в 17,2%.

Также мы писали, что Россия на фоне больших потерь на фронте засекретила демографическую статистику. 2 июля Росстат опубликовал очередной сборник статистической информации, в котором не было раздела "Демография". В РФ засекретили данные о количестве родившихся, умерших, количество браков и разводов, сколько в стране иммигрантов и численность постоянного населения.

