Также в Украину отправят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.

Президент США Джо Байден официально объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон.

Об этом Байден объявил во время выступления вечером 25 января. При этом американский лидер заметил, что доставка танков займет несколько месяцев.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить всю страну, им нужно повысить свои оборонительные способности... Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - объявил Байден.

По словам Байдена, в Украину также отправят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков. США немедленно начинают работать над программой подготовки украинских танкистов для работы с Abrams.

Байден подчеркнул, что поддержка Украины "не является наступательной угрозой" для России. Она состоит в том, чтобы помочь Украине "защитить свой суверенитет".

"Вот о чем идет речь: помогать Украине защищаться и защищать украинскую землю. Это не наступательная угроза для России. Никакой наступательной угрозы нет", - сказал Байден,

Американский лидер добавил, что российские войска должны вернуться туда, "где им место" – в Россию.

"Сегодня эта война бы закончилась. Этого мы все хотим - прекращение этой войны", - сказал Байден.

Американские Abrams - характеристики

Abrams - основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Abrams в настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

Abrams положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

Танки Abrams для Украины

Дискуссии о поставках Украине американских танков идут уже несколько недель. Ранее представители администрации президента США заявляли, что M1 Abrams сложно обслуживать, процесс обучения их использованию займет много времени, также эти танки потребляют много топлива. На что Украина отвечала, что западные танки обеспечат ВСУ большей мобильностью и защитой перед новым русским наступлением. Новые танки также помогут деоккупировать захваченные россиянами территории.

Впрочем, после того, как Германия согласилась передать Украине свои боевые танки, в Белом доме подтвердили, что власти США готовит официальное объявление о поставках в Украину танков M1 Abrams. Источник, знакомый с вопросом, сказал, что это взаимосвязанные решения.

По данным Politico, в США рассматривают возможность передать Украине десятки единиц танков Abrams.

Вас также могут заинтересовать новости: