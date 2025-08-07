Виталий Кличко передал бойцам 5 Отдельной штурмовой бригады еще 900 БпЛА разных типов. Об этом мэр Киева сообщил в Facebook.

"Передал от громады столицы на фронт бойцам 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады ВСУ еще 900 БпЛА. В частности, 800 FPV-дронов разных типов и 100 Mavic 3Е", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что весной столица уже передавала этой бригаде 2000 беспилотников.

"Вместе с сегодняшними это уже почти 3000 дронов. На это крайне необходимое оснащение с начала года выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 200 млн грн", - подчеркнул мэр.

Он также напомнил, что всего в этом году на поддержку защитников столица выделила уже 6 млрд грн. В частности, отправила бойцам разных бригад почти 35 000 БпЛА.