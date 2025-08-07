Роковая 'встреча' вне Солнечной системы навсегда изменила Землю: ученые раскрыли детали

Новое исследование указывает, что миллионы лет назад Солнечная система прошла сквозь плотное межзвездное облако, которое могло изменить климат Земли и повлиять на эволюцию человечества.

Группа астрономов обнаружила, что около 2 миллионов лет назад Солнце, двигаясь сквозь Млечный Путь, могло пройти через плотное межзвездное облако, что привело к сжатию гелиосферы - защитной оболочки Солнечной системы - и вызвало значительное охлаждение на Земле.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, во время этого прохождения нейтральный водород и другие частицы из холодного облака проникли в атмосферу Земли, изменили ее химический состав и, возможно, ослабили озоновый слой. Это могло стать причиной глобального похолодания, которое некоторые ученые связывают с эволюционным скачком в развитии Homo sapiens.

В ледяных кернах и даже в образцах с Луны были обнаружены изотопы 60Fe и 244Pu - признаки космического воздействия. Ранее их связывали со сверхновыми, но новое исследование предполагает, что источником могли быть частицы из межзвездного облака, которые достигли Земли в момент прохождения через нее.

"Это первое количественное свидетельство того, что контакт с межзвездным облаком мог изменить климат Земли", - говорит Мерав Офер, космический физик из Бостонского университета.

Гелиосфера, как щит, обычно отражает большинство межзвездного излучения. Но ее временное сжатие могло сделать Землю уязвимой к воздействиям космоса на сотни тысяч лет.

Ученые предупреждают: следующее прохождение через подобное облако - лишь вопрос времени. А пока изучение этих событий дает нам возможность лучше понять как историю климата Земли, так и ее будущие риски.

