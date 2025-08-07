Исследование показало, что каждый дополнительный час экранного времени значительно повышает кардиометаболический риск.

Чрезмерное времяпрепровождение перед экраном – от смартфонов до телевизоров – может нанести серьезный удар по сердечно-сосудистому здоровью детей и молодых людей. К такому выводу пришли датские специалисты, опубликовав результаты в Journal of the American Heart Association.

Анализ более тысячи участников двух долгосрочных когортных исследований показал: каждый дополнительный час экранного времени сильно повышает кардиометаболический риск – вероятность развития высокого давления и инсулинорезистентности. По оценкам специалистов, при пяти-шести часах экранного времени риск возрастает уже на 40–60%.

Особенно опасным оказалось сочетани чрезмерного времяпрепровождения перед экраном и плохого сна: короткая продолжительность ночного отдыха и позднее засыпание усиливали негативный эффект. У 10-летних и 18-летних около 12% связи между экранным временем и кардиометаболическим риском было опосредовано более короткой продолжительностью сна.

Кроме того, с помощью методов машинного обучения ученые обнаружили в крови подростков специфический "метаболический отпечаток", связанный с экранной активностью. Этот биомаркер может служить ранним сигналом возможных сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Авторы исследования подчеркивают: привычки, формирующиеся в детстве, оказывают долговременное влияние на наше здоровье. Поэтому ограничение экранного времени и нормализация режима сна должны стать важной частью профилактики с ранних лет.

