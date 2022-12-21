Однако США вряд ли пойдут на уступки в вопросе поставок дальнобойных ракет, уверены источники.

Во время визита в Вашингтон украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским повторно будет просить Джо Байдена и его команду предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.

Как сообщает Politico со ссылкой на информированные источники, кроме ATACMS, украинская делегация также будет просить беспилотники Gray Eagle и Reaper.

"Но официальные лица США не готовы уступить. Белый дом категорически отклонил отправку ATACMS... Поставка Киеву ракет большой дальности может спровоцировать Путина на использование потенциально еще более смертоносного оружия в отношении Украины", - пишет издание.

Politico пишет, что колебание США обеспокоило украинских чиновников и заставило высшее военное руководство страны искать помощи у других, в том числе и за пределами НАТО.

"Теперь украинцы опасаются, что не смогут продвинуться на поле боя этой зимы и потеряют тот импульс, который набрали после освобождения Херсона", - отмечает издание.

Ракеты ATACMS для Украины

Ранее сообщалось, что США не дают Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS в частности , разногласия по поводу нанесения ударов по целям во временно оккупированном Крыму. Официальные лица США утверждали, что Украине якобы хватает и других снарядов.

Например, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не дает ВСУ ракеты ATACMS, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно на поле боя".

Тем временем Украина сделала запрос на передачу ракет ATACMS с условием, что будет согласовывать с Вашингтоном все удары по врагу.

Утром Зеленский официально подтвердил визит в США. Президент планирует встретиться с Байденом и выступить в Конгрессе.

В то же время в Белом доме подтвердили намерения США передать Украине батарею ПВО Patriot. Они войдут в пакет помощи, о котором Байден объявит сегодня.

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