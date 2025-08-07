Экспортные борта очень легко отличить от самолетов, предназначенных для России.

Истребитель-бомбардировщик (или фронтовой бомбардировщик) Су-34 в необычной оранжевой окраске сфотографировали во время полетов.

На фото обратил внимание Telegram-канал Military Journal. По мнению специалистов, машина предназначена для Алжира. Официального подтверждения относительно заказа Алжиром у России Су-34 на сегодня нет. Однако ранее алжирские издания писали о заключении с Москвой контрактов на приобретение 14 бомбардировщиков Су-34МЭ, 14 истребителей Су-57Э, а также 14 истребителей Су-35Э.

Стоит также сказать, что в мае этого года в сеть уже выкладывали кадры с экспортным Су-34, но они были очень плохого качества. Тогда же появилось предположение, что новые машины может получить Алжир или Иран.

Отметим, что Су-34 Воздушно-космических сил РФ окрашены в синий или серый цвета. Поэтому экспортные борта очень легко отличить от тех, что предназначены для самой России.

Су-34: что надо знать

Су-34 впервые поднялся в небо в далеком 1990 году, но из-за экономических и политических трудностей 90-х эксплуатировать его начали только в 2014 году. По состоянию на 2024-й общее количество построенных Су-34 оценивали на уровне 160 единиц.

По данным ресурса Oryx, около 40 истребителей-бомбардировщиков Су-34 было потеряно во время российско-украинской войны. Сегодня РФ продолжает поставлять своей армии новые самолеты этого типа.

Кроме того, Воздушно-космическим силам России активно поставляют новые истребители типа Су-35С и Су-30СМ.

