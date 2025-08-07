Зону закрыли на время расследования инцидента.

В результате обрыва троса на подвесном мостике в китайском регионе Синьцзян трагически погибли пять человек, еще 24 получили травмы.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на китайское государственное информационное агентство Xinhua. Инцидент в туристической зоне Xiata Scenic Area произошел 6 августа. Один из тросов подвесного моста, известного также как Jiangjun Bridge (Рыцарский мост), неожиданно оборвался. В результате этого мост наклонился, и 29 человек упали с него.

На видео из сети можно увидеть, что низко подвешенный мост склонился на одну сторону, а под ним на земле лежат по меньшей мере два человека. Также очевидцы сняли, как пострадавших несут на самодельных носилках.

Местность Xiata площадью 65 квадратных километров известна своей природной красотой: здесь есть горный перевал, долина, река, а также культурные памятники, в частности руины древнего города.

Китай туристический

Напомним, весной в китайской провинции Аньхой частично обвалилась крыша только что реконструированной башни XIV века. На момент обвала рядом находились десятки туристов, однако обошлось без жертв.

Также ранее сообщалось о 40-летнем дайвере-любителе, который отправился с другом на погружение в местную реку и пропал без вести. Эта река проходит сквозь запутанную систему пещер и в некоторых местах достигает глубины нескольких десятков метров.

Поиски продолжались пять дней, но безуспешно, пока водолазы во время очередного погружения в подводные пещеры не нашли пропавшего. Мужчине удалось выжить благодаря воздушному карману в одной из пещер.

