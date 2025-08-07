Цены на топливо в России обновляют исторические рекорды четвертый день подряд

Запрет экспорта российского топлива не остановил рост цен.

После успешной атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы биржевая стоимость 95-го бензина в России обновляет исторические рекорды четвертый день подряд. Этому может помочь даже запрет на экспорт российского топлива.

Российское издание "Прайм" со ссылкой на данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи сообщает, что стоимость 95-го бензина 7 августа выросла на 0,95% - до 79 567 рублей за тонну.

4 августа стоимость 95-го впервые обновила исторический ценовой максимум, державшийся с 2023 года, и достигла 77 001 рубля за тонну. До того, в ночь на 2 августа, украинские беспилотники атаковали российские НПЗ в Рязанской и Самарской областях.

Подорожали и другие популярные сорта бензина и дизеля. В частности, по данным Прайм, стоимость бензина Аи-92, по итогам торговой сессии четверга, выросла на 1,04% - до 68 321 рубля за тонну. Выросла цена и на дизельное топливо - на 0,38%, до 58 676 рублей за тонну.

Экспорт бензина из России - последние новости

Правительство России в конце июля ввело полный запрет на экспорт бензина из-за скачка внутренних цен на топливо. Ограничения предварительно планируют отменить 31 августа. По мнению российских чиновников запрет будет способствовать "сохранению стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

РФ уже вводила эмбарго на экспорт бензина с 1 марта 2024 года из-за роста цен на топливо. Запрет был временно приостановлен с 20 мая до конца июля 2024 года, а с декабря 2024 года вывоз топлива был разрешен только производителям.

Одной из причин падения российского экспорта бензина и дизельного топлива и последующего нового запрета на его вывоз за пределы РФ стали результативные удары украинских беспилотников по российским НПЗ.

