Вроде бы это является условием, на котором Путин согласен садиться за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским союзникам, что российский диктатор Владимир Путин открыт к мирным переговорам, но при условии, что они будут предусматривать вопрос "обмена территориями". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Так, вчера Трамп сообщил, что существует "очень хороший шанс" встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время.

По словам нескольких осведомленных источников, во время вчерашнего телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп положительно высказался о возможности прекращения огня в Украине. Он также предположил, что Путин открыт к началу мирных переговоров при условии, что будут обсуждаться в том числе вопросы обмена территориями, сообщили источники.

Что именно имеется в виду под "обменом территориями", не уточняется. Однако в этом контексте Bloomberg напоминает, что ранее Путин заявил претензии на украинский полуостров Крым, а также на восточные и южные украинские области - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

"Ранее США предлагали признать Крым российским как часть любого соглашения и фактически передать контроль над частями других украинских регионов, которые оккупирует Россия. В рамках этих предыдущих предложений контроль над территориями Запорожья и Херсонщины должен был быть возвращен Украине", - пишут авторы публикации, напоминая о еще весенних предложениях.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, вчера в Москве состоялись переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Путиным. Обе стороны оценили переговоры как успешные.

После того Трамп приказал своей команде быстренько организовать встречу с Путиным и Зеленским. О соответствующих намерениях Трамп проинформировал европейских союзников США.

Комментируя переговоры Виткоффа и Путина, а также свой дальнейший разговор с Трампом, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня.

