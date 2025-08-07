8 августа сильная жара покинет Украину (карта)

Даже на юге и востоке столбики термометров не поднимутся выше +30°...+31°.

В пятницу, 8 августа, по всей Украине будет комфортная летняя погода. Столбики термометров покажут +24°...+29°, на юго-востоке +30°...+31°. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +11°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Тернополе 8 августа ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +10°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +28°, ясно.

В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +10°...+26°, ясно.

В Житомире в пятницу ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+23°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +28°, ясно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 8 августа - ясно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +31°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +25°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+30°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.

8 августа - какой праздник, приметы погоды

8 августа - день Ермолая. Если погода ясная, то и начало осени будет ясным и без дождей.

