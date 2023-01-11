Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес разочарован тем, что Вашингтон все еще не передал Украине баллистические ракеты ATACMS и БПЛА. Он не исключает, что Белый дом все же примет нужное решение.
"Это достаточно разочаровывает. Я не знаю точной причины, но знаю, что это может расцениваться как провокация и повод к дальнейшей эскалации. Мол, их могут использовать для ударов по целям в глубине России. Я вам так скажу – не соглашаюсь с таким видением", – заявил американский военный в интервью 24 каналу.
При этом он указал, что в США опасались ответа Москвы на поставки оружия. В тот же время Ходжес напомнил, что Кремль до сих пор не смог ответить на военную помощь Киеву.
"Каждый раз, как мы предоставляли Украине новое оружие, россиянам нечего было сказать в ответ, и никакой эскалации не происходило. То есть мы сдерживали сами себя – вот, мол, Россия возьмет и использует ядерное оружие, или еще что-то сделает. Поэтому этот процесс так медленно идет", - рассказал генерал.
В то же время он считает, что Украина все же может получить от США ракеты ATACMS и беспилотники.
Ракеты ATACMS для Украины - что известно
Киев уже не первый месяц ведет переговоры с Вашингтоном о поставках дальнобойного оружия. Пока что США не дают ВСУ ракеты ATACMS для установок HIMARS. Делов в разногласиях по поводу ударов по целям во временно оккупированном Крыму.
Politico сообщает, что во время визита в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский повторно должен был попросить предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.
При этом представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ATACMS могли бы стать сдерживающим фактором для Росии.