Кроме того, обновлены позиции по запланированному снабжению.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для системы ПВО IRIS-T, грузовики и пикапы.

Как свидетельствуют данные на сайте немецкого правительства, Украине передали неназванную количество ракет для системы ПВО IRIS-T, 13 грузовиков, два 15-тонные автопогрузчики, 12 седельных тягачей и 4 полуприцепа, 12 автомобилей для охраны границы и пикапы 2.

В разделе запланированных поставят: 14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боекомплектом, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, а также 64 седельные тягачи и 72 полуприцепы.

Видео дня

Танковый прорыв: чего Украина ждет от Германии

25 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Украина танки Leopard и позволит их реэкспорт партнерам. Впоследствии стало известно, что Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта.

Также в Варшаве уже заявили, что Польше нужно несколько недель, что поставить танки Leopard в Украину. Правительство Канады тоже собирается поддержать Украину и передать 4 танки Leopard 2.

Вас также могут заинтересовать новости: