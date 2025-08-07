По мнению Луценко, Украина не готова к долговременной войне.

На фронте продолжается медленное, но постоянное наступление российских войск и таким образом враг может дойти до Львова.

Об этом "Громадському" заявил участник Революции Достоинства, бывший народный депутат, а ныне военнослужащий Игорь Луценко. По его словам, украинская армия оказалась в ситуации, когда противник навязал затяжной тип войны, в которой использует свое численное преимущество. Луценко отметил, что россияне буквально "берут массой", а Украина постепенно теряет свои территории.

"На фронте происходит постоянное продвижение врага, его ползучее наступление. Россияне нам навязали такой тип войны. И мы попали в их ловушку. Россия использует свое преимущество в людях, чисто берет массой. Мы постепенно теряем свои территории. Не исключено, что через некоторое время мы будем иметь совсем другой информационный фон, например, по Покровску и Константиновке", - считает Луценко.

По его мнению, ошибочно представление о том, что враг продвигается медленно и угроза полного вторжения - в далеком будущем. По словам военного, именно такая логика - что на захват Украины России якобы понадобится почти сто лет - чрезвычайно опасна. Ведь медленное продвижение, километр за километром, может внезапно перейти в стремительный захват новых территорий. Луценко считает, что сейчас существует риск потери не только отдельных городов, но и целых областей.

"Когда годами по километру обходить Покровск, через некоторое время мы потеряем Покровск - целый населенный пункт. Так же с Константиновкой и другими городами - вплоть до Киева и Львова. И мой пессимистический прогноз: будет резкое увеличение этих километров, которые мы потеряем", - подчеркивает он.

Отдельное внимание военный обратил на информационный фон внутри страны. Он убежден, что украинское общество недостаточно осознает масштаб опасности, поскольку избегает пессимистических оценок. Примеры вроде реакции на заявления волонтера Марии Берлинской, которая открыто говорит о критическом состоянии дел, по его мнению, иллюстрируют нежелание признавать реальность. Луценко отмечает, что вместо объективного анализа ситуации, в украинском информпространстве преобладает замалчивание негатива, в частности в военной сфере, и даже сами военные, которые должны говорить о проблемах, их игнорируют:

"Проблема в том, что у нас "запевалами" пропаганды в военных вопросах являются сами военные. И наша информационно-пропагандистская машинка (машиной ее не могу назвать) работает на то, чтобы замолчать тот негатив в армии, который есть".

Ключевой угрозой он называет не только потерю территорий, но и постепенное истощение армии и самого государства. По словам Луценко, Украина не адаптируется к новой реальности длительной войны: ни правовая система, ни экономика, ни госуправление не приспособлены к условиям, в которых страна находится уже третий год. Он обращает внимание на отсутствие механизмов, необходимых для ведения длительной войны, - в частности, законов, которые регулировали бы чрезвычайное положение.

"Война затягивается, и чрезвычайное положение, которое по определению не может длиться долго, становится уже обычным. И для него нужны обычные законы. А их нет. Например, нет ротации на фронте. Поэтому, кого схватили три года назад, того там на войне и держат. И человек куда идет через некоторое время? И мы таким образом теряем боевые единицы", - отмечает военный.

Луценко подчеркивает: воевать в условиях, когда государство не создало ни одной надежной структуры для длительной борьбы, - это путь к поражению. В его оценке, если ситуация не изменится, страна рискует потерять не только отдельные боевые единицы, но и общую способность к сопротивлению в длительной перспективе.

"У нас война сейчас минимум на 10 лет кажется, а как воевать - я не вижу. Нет никакого законодательства под это, нет никакого механизма соответствующего в армии, и так далее, и так далее. Вот главная угроза от той войны, которую нам навязала Россия. Если это все будет еще очень долго - мы проиграем", - пояснил бывший нардеп.

Бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол, известный под позывным "Формоза", заявил, что декриминализация СЗЧ только углубит кадровый дефицит в ВСУ и поставитпод угрозу оборону Украины. Он подчеркнул: из-за этого явления Украина теряет территории. А те, кто бросает собратьев, не могут пользоваться одинаковыми правами с теми, кто остается воевать за себя и дезертиров.

