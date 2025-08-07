В частности, рассматриваются варианты проведения двух двусторонних форматов и одного трехстороннего.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о рассмотрении различных потенциальных форматов для встреч на уровне лидеров с целью завершения войны, начатой Россией. Об этом глава государства сообщил по итогам разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Война именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы. Мы уже и в переговорах о вступлении в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что скоординировал позиции с Германией. Зеленский и Мерц договорились еще раз переговорить.

Видео дня

Вместе с тем, советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов - Украина и вся Европа, Соединенные Штаты.

"Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!", - подчеркнул Зеленский.

Окончание войны в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский назвал три шага к окончанию войны. Речь идет о прекращении совершения Россией убийств, проведении встречи на уровне лидеров для долговременного мира и утверждении долговременной безопасности для Украины.

По данным издания The New York Times, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным лично на следующей неделе. Сразу после этого Трамп хотел бы также провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским.

В Кремле заявили, что Россия и Соединенные Штаты уже начали подготовку к проведению встречи Трампа и Путина. Кроме того, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф во время своего визита в Москву затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но "Москва это оставила без комментариев".

Вас также могут заинтересовать новости: