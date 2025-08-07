Ночной поезд будет делать промежуточные остановки в Чехии и Германии.

Со следующего года планируют запустить прямой поезд Словакия - Бельгия, который будет курсировать в ночные часы. Об этом сообщает Independent.

Поезд, который будет курсировать со скоростью 160 км/ч, должен соединить столицу Словакии Братиславу со всемирно известным бельгийским курортом Остенде. На 750-километровом маршруте предусмотрены промежуточные остановки в Праге, Дрездене, Ганновере, Кельне, Брюсселе и других станциях.

Перевозки будет выполнять компания Leo Express, чешская "дочка" испанского национального оператора Renfe. Согласно планам, опубликованным бельгийским регуляторным органом железнодорожного транспорта, маршрут начнет действовать в декабре 2026 года.

Видео дня

Планируется, что все путешествие между побережьем Северного моря и столицей Словакии продлится чуть более 19 часов. Поезд будет отправляться из Остенде в 19:10 и прибывать в Братиславу в 14:18 следующего дня.

Новый маршрут составит определенную конкуренцию поезду European Sleeper, который осуществляет ночные рейсы из Амстердама через Брюссель и Берлин в Прагу. Однако в Leo Express говорят, что конкурентов не боятся.

Другие туристические новости

Как писал УНИАН, глава самой богатой туристической компании мира Booking Holdings Гленн Фогель предложил создать лотерею для борьбы с ажиотажем в наиболее переполненных туристами местах. В теории это бы сделало элитные курорты немного доступнее.

Также мы рассказывали, что муниципальные власти Сеула запустили специальную кампанию, направленную на борьбу с недобросовестными водителями такси, которые обманывают иностранных туристов.

Вас также могут заинтересовать новости: