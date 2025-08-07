Народные депутаты фракции "Евросолидарность" под предлогом командировок и оздоровления массово выехали на пляжи европейских курортов, пока военные сдерживают агрессора. При этом нардепы имитируют деятельность в соцсетях, спекулируя на теме войны, чтобы их отсутствие в стране не заметили, - написал ветеран российско-украинской войны Алексей "Сталкер".

"Пока украинские военные сдерживают штурмы посадок, депутаты Порошенко атакуют европейские пляжи и столицы. Кто-то - под видом командировки, а кто-то, как Петр Порошенко вместе с женой, - под видом оздоровления. Они имеют свои любимые курорты: Ницца, Кап-Ферра, Монако, Италия, Испания", - написал ветеран.

По его информации, лидер партии "Евросолидарность" и олигарх Петр Порошенко поехал с женой Мариной в Лондон.

"Седовласый гетман вместе с Мариной Порошенко полетели в Лондон. Повод - оздоровление и лечение. А реально - отдохнуть с детьми, которые скрываются там от мобилизации, и переписать еще немного денег на сына. Напомню, на прошлой встрече Порошенко, спасаясь от санкций, подарил сыну Алексею 1 млн долларов наличными. Из Лондона Порошенко полетят на свою виллу в Испании - к кумовьям-свинарчукам, которые живут по-соседству", - написал "Сталкер".

Еще часть фракции "Евросолидарности", по словам военного, также уже пересекла границу, а остальные как раз покидают страну.

"Взятый на взятке в 50 тыс долларов нардеп Порошенко Сергей Алексеев второго августа выехал на Мерседесе из страны встречать морской рассвет. В этот же день, в направлении релакса выехал кум и партнер разыскиваемого за государственную измену Владимира Сивковича Николай Княжицкий. Его коллега по фракции Михаил Бондарь тоже славится тем, что любит ездить. Но так "летает", что является абсолютным рекордсменом Рады по непогашенным штрафам за нарушение ПДД - аж 397 (!). За день до этого, первого августа выехал и экс-регионал Алексей Гончаренко. Кстати, последний за все минувшее лето лишь неделю был в стране. Все остальное время он провел на пляжах и курортах Италии и Турции", - написал военный.

Сталкер упрекнул депутатов в том, что они лишь имитируют бурную рабочую деятельность, чтобы их отсутствие не заметили: "с пляжей Монако пишут посты о необходимости усилить поддержку военных, провести реформы и так далее".

"Примечательно, что СМИ каждый год показывают лакшери отдых этих избранников в войну, но те не делают никаких выводов и упорно продолжают жировать. Кстати, помните скандал вокруг депутатов Порошенко, которых вместо конференции по восстановлению Украины поймали на лакшери курорте Мальдив в драгоценностях на более чем 10 млн? Ни одного из них не лишили мандатов. Потому что если Порошенко можно, то почему им - нет?" - резюмировал ветеран.

Как сообщалось, фракция "Европейской солидарности" обогатилась в войну больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе взятые. Так, 27 депутатов фракции Порошенко за три года заработали более чем в 2,2 раза больше, чем 235 депутатов "Слуги народа". А состояние Петра Порошенко за годы широкомасштабной войны увеличилось почти до 1,5 млрд долларов. Лидер "Евросолидарности" с 15 позиции самых богатых предпринимателей в течение войны вошел в ТОП-3 самых богатых олигархов Украины.