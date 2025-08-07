Металлолом - это источник для генерации денег, его нельзя вывозить из страны, - эксперт

Металлолом - это источник для генерации денег на территории страны, который мы отдаем за границу вместо того, чтобы перерабатывать его здесь и зарабатывать в разы больше. Такое убеждение высказал президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий, комментируя рекордный рост экспорта лома в 2025 году.

"Вместо того, чтобы доставить металлолом на наши предприятия, переработать здесь и получить материал с большей добавленной стоимостью, а затем употребить на украинских комбинатах, которые производят арматуру, профили или прокат, - мы это все отдаем за границу", - отметил Салий.

Он напомнил, что Украина очень долго была донором металлолома советского производства, но сейчас его уже нет, и украинские предприятия уже страдают от дефицита.

Видео дня

"Украина способна перерабатывать весь металлолом, который мы имеем. Это народное достояние, это наш ресурс, и мы имеем право его перерабатывать и генерировать деньги. А есть, конечно, дельцы, которым быстро надо получить какие-то деньги, и они проталкивают всевозможные интересные схемы", - резюмировал Салий.

Как известно, за первое полугодие 2025 года Украина экспортировала на 63,4% больше металлолома, чем в прошлом году. Только в июне экспорт вырос на 115% в годовом измерении. По "серым" схемам, металлолом вывозится сначала в ЕС, где не действуют пошлины, а уже оттуда - реэкспортируется в Турцию. Так нечестные дельцы обходят украинскую экспортную пошлину в €180 за тонну лома. В 2023 году госбюджет потерял на этих схемах более 2 млрд грн. В этом году сумма уже превысила 3 млрд грн.