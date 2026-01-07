Крупнейший поставщик оружия: что Германия передаст Украине в 2026 году

Речь идет, в частности, о ЗРК IRIS-T и зенитных системах Skyranger 35.

С 2025 года Германия переняла от США роль крупнейшего поставщика военной помощи для Украины, и хотя она и скрывает точные данные о военной помощи, даже публично известные планы на 2026 год демонстрируют широкий ассортимент вооружения и техники.

Как отмечает военный портал Defense Express, речь идет, в частности, о зенитном ракетном комплексе IRIS-T SLM, который неоднократно доказал свою эффективность при отражении российских комбинированных воздушных ударов. По состоянию на конец 2025 года было известно о получении 9 батарей.

"Хотя точные планы не озвучены, можно предположить, что в 2026 году Украине будет передано три такие системы ПВО, аналогично результатам прошлого года. Однако существует вероятность получить четыре, которые будут включать обещанную еще на 2025 год батарею", - отмечают аналитики.

Видео дня

Skyranger 35

Кроме того, будут продолжаться поставки зенитных систем Skyranger 35 на шасси Leopard 1, которые начались еще в ноябре.

"Также не забывают и о боеприпасах к ним и других переданных, таких как Gepard и Skynex. Еще год назад был сделан заказ на 180 тысяч HEI-T, который дополнил предыдущие контракты", - говорится в сообщении.

AIM-9

Относительно ракет для борьбы с воздушными целями, то Германия обещала передать большое количество AIM-9 из собственных запасов. Они должны обеспечить возможности истребителей F-16 и ЗРК FrankenSAM.

RCH 155

"Переходя к артиллерии, сразу вспоминаются 54 RCH 155, первые из которых заказали вообще еще в 2022 году. Изначально Украина должна была их получить в 2024 году, но сроки потом сместились на 2025 год, а сейчас скорее всего и на 2026 год", - отметили в Defense Express.

Аналитики добавляют, что когда в прошлом году упоминалось о статусе проекта, то уточнялось, что осуществляются доработки к этим самоходным артиллерийским установкам, особенно по их интеграции в украинскую систему "Крапива".

"Поэтому, с формальной передачей первой гаубицы год назад, будем надеяться, что полноценная передача состоится в этом году", - пишет портал.

САУ "Богдана"

Упоминаются также профинансированные украинские 2С22 "Богдана", на 200 которых на шасси Zetros немцы дали 750 миллионов евро. Предполагается, что учитывая высокие темпы производства, скорее всего, их поступление будет происходить именно в 2026 году. Вероятно, тогда же будет продолжаться и передача тысячи заказанных грузовиков Zetros.

Что касается артиллерийских боеприпасов, то согласно политике немецкого правительства, которая засекречивает все поставки военной помощи, невозможно установить точные объемы. Впрочем, скорее всего, поставки продолжатся в калибрах 122 миллиметра и 155 мм.

Беспилотники

"Хотя Украина и производит различные БПЛА, немецкие образцы тоже будут поступать дальше. Среди них разведывательные Vector от Quantum Systems, которые хорошо зарекомендовали себя, а также весьма вероятно и ударные от Helsing, чье применение больше держится в тени", - отмечают аналитики.

Они также предполагают, что продолжится финансирование и украинских "дипстрайк" дронов, как Ан-196 "Лютый". В прошлом году Германия уже давала средства на их производство, поэтому "с окончанием поставки тех партий могут поддержать и новые".

Программа PURL

В издании также упомянули о программе PURL, которая предусматривает финансирование закупки для Украины американского вооружения, в том числе боеприпасов GMLRS и ЗРК Patriot.

"Германия в 2025 году активно участвовала в ней и весьма вероятно продолжит это делать и дальше, пока будет сохраняться такая возможность", - указывает портал.

Другая помощь

Аналитики отмечают, что в Украину также должны поступить 5 боевых машин пехоты Lynx от Rheinmetall, на серийную поставку и локализацию которых пока не нашли средства.

Кроме того, Украина получает от концерна мобильные военные госпитали, важные для спасения раненых.

Какими будут конечные объемы

Военный портал по обзору части немецкой военной помощи в 2026 году отмечает, что скорее всего, конечные объемы будут существенно больше и будут включать пока засекреченные средства, еще не анонсированные поставки и выделение средств на различные проекты.

Украинские Mirage 2000-5 получили долгожданные ракеты - что известно

Как сообщалось ранее, впервые появилась фотография украинского многоцелевого истребителя Mirage 2000-5F с ракетой класса "воздух-воздух", которой может быть MICA. Ее на вооружении этих самолетов ожидают еще с февраля, когда они поступили в Украину.

В то же время это не единственная ракета с таким строением крыльев, которой могут вооружаться Mirage 2000-5F. Существует еще Super 530D, которую может быть трудно отличить от радиолокационной версии MICA RF.

Вас также могут заинтересовать новости: