Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал Европу нормализовать отношения с Москвой и возобновить поставки дешевых российских энергоносителей в Европейский Союз. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас отклонила это предложение, пишет Reuters.
Де Вевер поделился своим видением в интервью местной газете L'Echo на выходных. Он сообщил, что европейские лидеры за закрытыми дверями соглашаются с ним, но "никто не решается сказать это вслух".
Однако Каллас заявила, что у нее не сложилось такого впечатления, и предостерегла от попыток вернуться к привычным отношениям с Кремлем. Позиция главы бельгийского правительства противоречит официальной политике ЕС в отношении Москвы и постепенного прекращения использования российского ископаемого топлива.
"Я была за этими закрытыми дверьми, когда мы говорим о встрече лидеров, и я не видела такого желания. Если мы просто вернемся к привычному положению вещей, то нас ждет еще больше войн. Мы уже видели это раньше, поэтому должны быть очень бдительными и не давать России того, чего она хочет, потому что ее аппетиты будут только расти", – сообщила Каллас.
Комментарии Де Вевера уже вызвали критику внутри его правящей коалиции. С тех пор он пытается их смягчить, заявляя, что выступает за нормализацию отношений только после заключения соглашения о прекращении войны против Украины.
Глава внешней политики ЕС Кая Каллас ранее заявила, что временное ослабление санкций США против российской нефти может стать опасным прецедентом. Чтобы ослабить давление на стоимость энергоносителей, в ЕС рассматривают возможность создания на Ближнем Востоке аналога украинского "зернового коридора".
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также пообещал, что Евросоюз не будет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из России.