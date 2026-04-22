В Airbus допустили создание в Европе сразу трёх истребителей вместо одного

Франция, Германия и Испания планируют разработку перспективной авиационной системы.

В компании Airbus заявили, что Европа может создать несколько разных истребителей нового поколения вместо одного общего проекта, и это не станет критической проблемой, пишет Hart Punkt.

Речь идёт о программе Future Combat Air System (FCAS), в рамках которой Франция, Германия и Испания планируют разработку перспективной авиационной системы, включая пилотируемый истребитель и связанные с ним технологии.

Как отметил глава военного подразделения Airbus Майкл Шеллхорн, даже в случае разделения проекта Европа может получить два или три разных самолёта, объединённых общими элементами, такими как "боевое облако" и сетевые системы управления.

Руководитель компании говорит, что первым GCAP (Global Combat Air Programme – инициатива Великобритании, Японии и Италии, направленная на создание истребителя шестого поколения к 2035 году, – ред.) станет истребитель размером с бомбардировщик, вторым – французский палубный истребитель с возможностью нести ядерное оружие, а третьим – самолет для обеспечения воздушного превосходства с участием Германии. И все это вместе объединится в единую европейскую боевую авиацию благодаря облачным технологиям и обмену информацией.

По его словам, ключевым остаётся не столько единый самолёт, сколько интеграция различных платформ в общую систему, которая обеспечит взаимодействие авиации, беспилотников и других компонентов.

В Airbus также подчеркнули, что компания не рассматривает вариант участия в проекте в роли второстепенного подрядчика и выступает за равноправное распределение работ между странами-партнёрами.

В материале отмечается, что разногласия между участниками FCAS, в частности между французской Dassault Aviation и Airbus, продолжают тормозить разработку единого истребителя и ставят под вопрос его реализацию в первоначальном виде.

Ранее разработчик Northrop Grumman показал концепт перспективного палубного истребителя F/A-XX, который в США уже называют "убийцей Су-57".

Также в ВВС назвали пятерку самых быстрых истребителей, которые состоят на вооружении большинства стран мира. Они до сих пор остаются ключевыми инструментами современных военно-воздушных сил. На пятом месте - знаменитый американский "Раптор".

Вас также могут заинтересовать новости: