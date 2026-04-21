'Убийца' Су-57: США показали, как будет выглядеть истребитель шестого поколения для флота (видео)

Компания Northrop Grumman показала ролик, в котором можно увидеть концепт перспективного палубного истребителя F/A-XX. Видео опубликовано на канале американской корпорации.

Стоит сказать, что это не первая демонстрация самолета – Northrop Grumman уже показывала похожий концепт. В то же время, ранее публике демонстрировали статический рендер, который оставил много вопросов. Новое видео позволяет рассмотреть детали.

Как и ранее, американцы показали нос самолета, кабину пилота и переднюю часть фюзеляжа.

Воздухозаборники планируют разместить в верхней части фюзеляжа – непосредственно за кабиной пилота. Не исключено, что такое решение направлено на снижение заметности.

Носовая часть достаточно широкая, что позволяет установить крупногабаритную РЛС. Кабина, вероятно, рассчитана на одного пилота, хотя не исключено также появление двухместной модификации.

На отдельных кадрах заметны створки, которые могут принадлежать внутренним отсекам вооружения. Можно предположить, что истребитель получит два больших отсека для оружия.

По мнению экспертов портала The War Zone, все указывает на то, что перед нами тяжелый истребитель. Самолет должен нести значительную боевую нагрузку, иметь боевой радиус около 1600 километров и при этом соответствовать требованиям по размещению на авианосцах.

Самолет создается, в частности, для противодействия истребителям пятого поколения, таким как российский Су-57 (некоторые считают, что это не пятое поколение, а 4++), а также китайским J-20 и J-35.

По совокупности характеристик, в частности, по показателям малозаметности, новый американский истребитель должен существенно превосходить эти самолеты.

На пути программы могут встать финансовые трудности и противоречия. Дело в том, что в настоящее время у США нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы одновременно обеспечивать разработку и производство двух истребителей шестого поколения.

Истребители нового поколения – другие новости

Напомним, Соединенные Штаты активно реализуют еще одну программу истребителя шестого поколения – F-47. Она предусматривает создание замены для F-22 и реализуется в интересах американских ВВС. Эта программа для США является более приоритетной – предполагается, что F-47 совершит первый полет уже в 2028 году.

В Европе также реализуют сразу две программы, направленные на создание истребителей шестого поколения. Это GCAP (Global Combat Air Programme) и FCAS (Future Combat Air System). Перспективы последней крайне туманны из-за противоречий, возникших у главных подрядчиков – компаний Dassault Aviation и Airbus.

