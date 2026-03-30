Убийца дронов: беспилотный истребитель-перехватчик от Airbus совершил свой первый полет

Airbus продемонстрировал испытания своего недорогого беспилотного истребителя против дронов, получившего официальное название Bird of Prey. Об этом аэрокосмический гигант сообщил на своем сайте.

Bird of Prey, ранее известный как LOAD, сочетает в себе недорогой реактивный дрон с дешевой микроракеткой Mk I от Frankenburg Technologies. По словам специалистов портала Defense Express, на данный момент он выглядит идеальным решением для противодействия вражеским БПЛА типа "Шахед".

Дрон основан на серийной реактивной воздушной мишени Do-DT 25, которую вооружили и оснастили камерами для контроля полета и управления. Многоразовый БПЛА имеет взлетный вес 160 кг, размах крыльев 2,5 метра и длину 3,1 метра.

Что касается ракеты Mk I, то она весит около 2 кг и способна уничтожать цели на расстоянии до 1,5 км. Ее система самонаведения работает на алгоритмах искусственного интеллекта. Прототип Bird of Prey был оснащен несколькими ракетами класса "воздух-воздух", тогда как серийная версия сможет нести до восьми таких ракет.

По мнению специалистов, особенно важными в случае разработки Bird of Prey являются сроки, которые понадобились Airbus для создания беспилотного самолета. От начала работ до первых испытаний прошло всего около 9 месяцев, что для западного оборонно-промышленного комплекса является практически рекордом.

Ранее стало известно, что американская армия исследует возможность использования стандартных боеприпасов – включая пули, минометные и артиллерийские снаряды – для уничтожения небольших беспилотников. Этот подход рассматривается как более экономичная альтернатива специализированным системам противовоздушной обороны.

Сообщалось также, что полномасштабное вторжение России заставило Украину стать пионером в сфере перехвата беспилотников. По мнению специалистов, конфликт на Ближнем Востоке может стать для страны решающим этапом в выходе этой технологии на мировой рынок.

