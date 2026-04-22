Для создания антибаллистического щита Украине надо решить ряд проблем, – считает эксперт

По словам Нарожного, у ракет для систем ПВО очень длительный цикл производства.

Для создания антибаллистического щита необходимо решить ряд различных проблем. Одной из них является обнаружение цели, пояснил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Для начала нам нужно понять, что такое баллистическая ракета? Это ракета, которая летит по баллистической траектории и в конце этой траектории она еще способна маневрировать. Не сильно, но маневрирует. Если взять аэробаллистическую ракету "Кинжал", то ее скорость на некоторых участках траектории может быть 10 Махов, но в конце все равно будет 3. Это означает, что когда мы будем сбивать эту ракету, то нам нужно иметь какое-то устройство, которое примерно на такой же скорости очень точно может подлететь к ракете и нанести либо кинетический удар, либо взорваться рядом и таким образом ее уничтожить", – пояснил он в эфире"Украинского радио"

По его словам, нужно увидеть, что летит в сторону Украины и какую траекторию имеет эта цель. Поэтому необходимо иметь хороший радар, который передаст данные о цели на компьютер для расчета траектории.

Видео дня

Далее система сама решает, каким средством сбить ракету. Все происходит очень быстро, поэтому маловероятно, что такие решения сможет принимать человек, отметил Нарожный.

"Примерно так работает американская система Patriot или европейская SAMP/T. Есть еще южнокорейские системы сбивания, их собственные разработки, но эти системы заказаны только Саудовской Аравией и поставок, насколько я помню, еще не было", – добавил он.

Украине вместе с европейскими партнерами нужно как-то повторить эту систему и масштабировать производство ракет. По словам эксперта, в Европе есть итальянско-французская система SAMP/T, и сейчас они разрабатывают следующую версию SAMP/T NG. Украина же имеет опыт производства ракет – речь идет о "Южмаше", КБ "ЛУЧ" и т. д.

"Но теперь возникает вопрос, сможем ли мы производить полностью этот комплекс или хотя бы отдельные его элементы? Мне кажется, что Украина должна интегрироваться в эту европейскую систему и говорить: "Мы возьмем на себя, скажем, производство ракет". И заявки на эту тему уже есть. У нас есть государственное предприятие КБ "ЛУЧ", которое еще в 2017 или 2018 году демонстрировало макет ракеты "Корал". Это именно ракета для системы ЗРК большого радиуса действия с дальностью 120 км, возможно, даже больше, которая теоретически способна сбивать баллистические ракеты", – напомнил Нарожный.

Аналогичные заявления звучат и от представителей компании Fire Point, которая является создателем различных дронов и крылатых ракет "Фламинго". Сейчас они работают над баллистическими ракетами с FP7 и FP9. При этом твердотопливные двигатели для баллистических ракет идентичны тем, которые используются на реактивных системах ПВО, говорит эксперт.

"То есть, если у них уже есть хотя бы тестовые образцы баллистических ракет, то это означает, что они как минимум близки к этому. Это большой шаг к производству ракет такого класса. А вот что касается сроков, когда говорят о годе до внедрения, то здесь у меня есть большие сомнения. Почему? Потому что у ракет для систем ПВО очень длинный цикл производства. Там только производство одной ракеты длится около года", – резюмировал Павел Нарожный.

Как объяснял украинский ресурс Defense Express, создание системы защиты от баллистических ракет типа 9М723 от ОТРК "Искандер" является сверхсложной задачей. Нужно пройти три этапа – от поиска радаров и создания ракет до объединения этого в единую боеспособную систему.

И все же есть одна ловушка, которую не смогли обойти даже производители систем Patriot, которыми сейчас пользуется, в том числе, Украина.

