Украина разработает ПВО для защиты от баллистики с Европой или без нее, – эксперт

Европейским производителям стоит работать вместе с Украиной над созданием единой системы защиты от баллистических ракет. В противном случае, как сказал в комментарии Украинскому радио директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, Украина создаст такое оружие самостоятельно.

Он рассказал, насколько сложно построить системы ПВО, способные сбивать баллистические ракеты. Эксперт рассказал о принципе действия систем ПВО: ракеты должны взорваться рядом с атакующим средством. Однако, чтобы сбить вражескую ракету, нужно именно в нее попасть: "Мы должны попасть в ракету, чтобы сбить ее с курса и при этом разорвать боевую часть".

По словам эксперта, наиболее эффективное противодействие баллистическим ракетам – это работа на больших высотах. Среди современных систем так работают израильская Arrow, американская THAAD. Они запускают средства перехвата за пределы атмосферы.

Видео дня

"В Европе, к сожалению, таких систем нет. Там самая перспективная система IRIS-T или SAMP/T, которая предусматривает перехват баллистических ракет, вроде "Искандера". Поэтому Европа либо работает вместе с нами над созданием единой системы защиты, либо мы создадим ее самостоятельно. На это уйдет больше времени", – сказал Храпчинский.

Разработка украинской баллистики

Также он прокомментировал сообщение о создании украинской баллистической ракеты, которая будет преодолевать расстояние до 800 км: "Есть ряд успешных запусков. Есть понимание того, что это должен быть легко и быстро масштабируемый продукт. У нас есть ряд ракет, которые мы не можем масштабировать исключительно из-за сложности технологии".

Он назвал эффективное оружие, которое можно масштабировать, и добавил, что "верит в украинскую баллистику".

"Большинство украинских предприятий ОПК работает за собственные средства. Здесь, пожалуй, было бы правильно создать рынок ценных бумаг, который позволил бы частным оборонным компаниям выпускать ценные бумаги, которые можно было бы продавать. Тогда можно было бы не доначислять средства, а покупать акции какой-то компании, что в дальнейшем стало бы оружием. В Украине не существует рынка ценных бумаг. Украинцы будут более заинтересованы в инвестировании в свои компании, что улучшит обороноспособность Украины", – сказал эксперт.

Разработка баллистического оружия - последние новости

Напомним, что, по словам главного конструктора и совладельца украинской компании Fire Point Дениса Штилермана, украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. Он отметил, что такие ракеты Украина сможет запускать по целям в Москве.

При этом, прогнозирует эксперт Павел Нарожный, проблем с поражением российских заводов, арсеналов или нефтяной инфраструктуры не должно быть. Нужно будет выявить объекты, которые не защищают средства ПВО.

