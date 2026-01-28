Эксперт назвал главную опасность российских дронов БМ-35

Отмечается, что эти беспилотники могут управляться непосредственно оператором.

Российские беспилотники БМ-35 сбиваются так же, как и другие вражеские дроны. Однако подавление их с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) затруднено.

Такое заявление сделал в комментарии изданию "Телеграф" старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. Он отметил, что бороться с этими беспилотниками можно дронами-перехватчиками.

По словам эксперта, проблема заключается в том, что эти БПЛА летают низко. Из-за этого их довольно сложно обнаружить средствами РЭБ и радарами. К тому же, они могут управляться непосредственно оператором, из-за чего трудно прогнозировать траекторию маршрута.

"Трудно подавить средствами РЭБ из-за использования "Старлинков". Главная угроза – это возможность нести боевую часть, то есть это аналог наших мидлстрайк, дипстрайк дронов, который может проводить разведку, искать цель, а затем наносить поражение", – подытожил специалист.

Издание добавляет, что российский дрон БМ-35 имеет аналоговую систему передачи видео, работающую в диапазоне 3,3 ГГц. Также дрон оснащен камерой, что дает врагу возможность собирать разведывательные данные и более эффективно использовать эти БПЛА во время обстрелов.

Министр обороны Украины Михаил Федоров накануне подтвердил, что российские оккупационные войска оснащают дроны спутниковыми системами Starlink.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко объяснял, что с появлением на "Шахедах" систем Starlink точность ударов этими БПЛА возрастет. По его словам, такие вражеские дроны моментально передают информацию операторам.

