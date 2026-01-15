Впервые зафиксирован факт управления БПЛА БМ-35 через Starlink, - 'Флеш'

Сегодня впервые зафиксирован факт управления БПЛА БМ-35 через системы Starlink. Об этом сказал в своем Telegram-канале эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестов.
"До этого Starlink встречался только на БПЛА "Молния". Когда полетят "Шахеды" на Starlink, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев. Это большая беда для нас", - отметил он.
По словам эксперта, БПЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ.
Как сообщал УНИАН, ранее "Флеш" рассказал, что оккупанты пытаются перевозить терминалы Starlink вблизи линии фронта на лошадях. Бескрестов добавил, что он бы "развил идею в онлайн-управление лошадью", а также опубликовал соответствующие фото и видео.
Также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что российские захватчики адаптировали FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки, установив на него Starlink и камеру с трехосной стабилизацией. Впоследствии "Флеш" подчеркнул, что россияне продолжают атаковать украинские объекты беспилотниками, которыми управляют через спутники Starlink. Он отметил, что враг управляет беспилотниками не через мобильную связь.