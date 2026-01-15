Впервые зафиксирован факт управления БПЛА БМ-35 через Starlink, - 'Флеш'

БПЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ.

Сегодня впервые зафиксирован факт управления БПЛА БМ-35 через системы Starlink. Об этом сказал в своем Telegram-канале эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестов.

"До этого Starlink встречался только на БПЛА "Молния". Когда полетят "Шахеды" на Starlink, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев. Это большая беда для нас", - отметил он.

По словам эксперта, БПЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ.

Видео дня

Дроны РФ на войне против Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее "Флеш" рассказал, что оккупанты пытаются перевозить терминалы Starlink вблизи линии фронта на лошадях. Бескрестов добавил, что он бы "развил идею в онлайн-управление лошадью", а также опубликовал соответствующие фото и видео.

Также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что российские захватчики адаптировали FPV-дрон "Молния" для воздушной разведки, установив на него Starlink и камеру с трехосной стабилизацией. Впоследствии "Флеш" подчеркнул, что россияне продолжают атаковать украинские объекты беспилотниками, которыми управляют через спутники Starlink. Он отметил, что враг управляет беспилотниками не через мобильную связь.

Вас также могут заинтересовать новости: