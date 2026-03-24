Хаос на борту USS Gerald R. Ford: могли ли умышленно поджечь самый дорогой авианосец США

Вокруг авианосца USS Gerald R. Ford ходят слухи о возможном саботаже, который привел к сильному пожару на борту.

На борту американского авианосца USS Gerald R. Ford произошел масштабный пожар, который длился более 30 часов и заставил сотни моряков остаться без спальных мест, пишет 19FortyFive.

Инцидент произошел 12 марта в прачечном отсеке корабля. По данным Центрального командования США, пожар удалось локализовать, и он не связан с боевыми действиями.

Сотни моряков без кроватей

В результате пожара более 600 членов экипажа лишились своих кают и вынуждены спать прямо на полу и столах. Всего на борту находится около 4500 человек.

Видео дня

Двое моряков получили травмы, но их состояние не представляет угрозы для жизни.

После инцидента авианосец покинул район боевого дежурства вблизи Ирана и отправился на ремонт на Крит, где пришвартовался на базе в бухте Суда.

Что стало причиной

Предварительно установлено, что огонь вспыхнул в вентиляции сушилки и быстро распространился. Эксперты говорят о возможной комбинации факторов:

перегрев оборудования;

большую нагрузку на системы;

человеческий фактор.

На фоне почти 10-месячного развертывания экипаж работает на пределе истощения, что могло повысить риск ошибок.

Слухи о саботаже

Несмотря на официальные объяснения, в СМИ появились версии о возможном саботаже. В частности, отдельные западные издания предположили, что пожар могли умышленно вызвать сами моряки из-за усталости и затянувшейся миссии.

Впрочем, никаких доказательств этой версии пока нет. Такие утверждения основаны лишь на предположениях.

Бывшие военные отмечают: на корабле с тысячами людей теоретически возможно все, но наиболее вероятной причиной остается случайность.

Прачечные отсеки – одна из самых опасных зон из-за сочетания высоких температур, электричества и интенсивной работы оборудования.

Авианосец USS Gerald R. Ford уже приближается к рекордно длительному пребыванию в море. По данным СМИ, миссия может превысить год.

Вас также могут заинтересовать новости: