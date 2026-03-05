США привлекли против Ирана самый дорогой авианосец USS Gerald R. Ford: что о нем известно

USS Gerald Ford не только обладает наступательными возможностями, но и обеспечивает быстрое реагирование, разведку и преимущество в электронной войне.

Флагманский корабль ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN–78) – это не просто очередной авианосец. Как самый большой и самый современный в технологическом плане военный корабль в мире, он является одним из самых сложных вооружений современной войны, пишет Index.

В статье говорится, что сейчас, когда авианосец принимает непосредственное участие в операциях США в Иране, особенно актуальным стал вопрос: чем именно этот корабль отличается от других.

Издание отмечает, что хотя самый большой военный корабль мира в настоящее время официально уже введен в эксплуатацию, но первой настоящей операции еще придется подождать, хотя, вероятно, недолго.

По данным, USS Gerald R. Ford сейчас находится в Средиземном море или вблизи него, то есть не на своей базе или в постоянном порту.

"Это уже не пассивное "присутствие", а активное оперативное средство в конфликте с Ираном – он запускает самолеты, поддерживает воздушные удары, демонстрирует силу и способствует достижению стратегических целей США в регионе", – объясняет издание.

Возникновение названия

Стоит отметить, что самый большой и самый современный военный корабль в мире получил имя 38-го президента США Джеральда Р. Форда.

Как указывается в публикации, Форд был президентом США с 1974 по 1977 год. Он является единственным американским президентом, которого не избирали ни вице-президентом, ни президентом непосредственно на общенациональных выборах. Объясняется, что после отставки Ричарда Никсона он вступил в должность в соответствии с конституционным порядком преемственности.

Форд служил в военно-морском флоте во время Второй мировой войны. Он вступил в ряды вооруженных сил в 1942 году и служил на Тихом океане на борту легкого авианосца USS Monterey. Он участвовал в нескольких военных операциях и получил награды за свою службу.

"Его личная связь с военно-морским флотом была важным фактором при выборе имени", – поясняется в статье.

На протяжении своей политической карьеры Джеральд Р. Форд был одним из самых стабильных сторонников вооруженных сил и национальной безопасности в Вашингтоне. Он был членом Конгресса более двух десятилетий, из них восемь лет возглавлял республиканскую фракцию в Палате представителей.

Хотя он не считался "ястребом" во внешней политике, но Форд был убежден, что глобальная роль и военная сила Соединенных Штатов в период холодной войны является не просто опцией, а стратегической необходимостью.

Как отметило издание, президентство Форда пришлось на период разрядки холодной войны. Он продолжил политику Никсона и Генри Киссинджера, направленную на переговоры с Советским Союзом и ограничение гонки вооружений.

Форд считал чрезвычайно важным укрепление НАТО. Кроме того, как говорится в материале, после поражения во Вьетнаме было особенно важно, чтобы европейские союзники не ставили под сомнение преданность США.

"Активная дипломатия велась и на Ближнем Востоке: после войны Судного дня 1973 года США взяли на себя роль посредника между Израилем и арабскими государствами", - говорится в статье.

Отмечается, что Форд поддерживал так называемую "пошаговую" дипломатию, которая пыталась стабилизировать регион с помощью частичных соглашений. Он пытался справиться с последствиями войны во Вьетнаме, сохраняя при этом статус США как великой державы.

Решение, как назвать корабль, принимает руководство ВМС США, формально это входит в компетенцию министра ВМС (Secretary of the Navy). Однако при принятии решения учитываются также политические и исторические аспекты.

Примечательно, что название CVN–78 было объявлено в 2007 году, еще при жизни Форда, что является редким случаем. Не последнюю роль в выборе названия сыграло намерение, чтобы первая единица нового поколения авианосцев носила имя президента, который сам служил на авианосце.

Как отмечает издание, имя Джеральда Р. Форда одновременно символизирует:

Военно-морскую службу (как ветеран Второй мировой войны);

Политическую стабильность в кризисный период;

Непрерывность американской государственности.

Характеристики крупнейшего военного корабля в мире

В статье подчеркивается, что полное водоизмещение составляет более 100 тысяч тонн, а при длине 337 метров площадь палубы превышает 18 тысяч квадратных метров.

"Внутри корпуса корабля расположены тысячи помещений: спальни, мастерские, оружейные, операционные, командные центры и помещения для обработки данных", - рассказывает издание.

Во многих профессиональных статьях отмечается, что при проектировании класса Ford главным критерием была стабильность и оптимизация рабочих процессов на борту.

Более того, обеспечение 4500-4600 человек, находящихся на борту, является инженерным подвигом.

"Корабль ежедневно готовит более 15 тысяч порций еды, производит питьевую воду из морской воды с помощью собственных систем дистилляции воды и имеет комплексный медицинский центр, пригодный для проведения небольших операций", - подчеркивается в публикации.

Сердцем корабля являются два ядерных реактора типа A1B. Они обеспечивают значительно большую электрическую мощность, чем предыдущие реакторы класса Nimitz A4W.

Одной из важнейших инноваций USS Gerald R. Ford является EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), электромагнитная система запуска самолетов. Она кардинально отличается от паровых катапульт, которые использовались на предыдущих авианосцах.

Традиционные паровые катапульты движут самолеты вперед с помощью огромного давления пара, что создает большую механическую нагрузку как на корабль, так и на самолеты.

Однако EMALS использует электромагнитное поле, обеспечивающее плавное, постепенное ускорение.

Стоимость авианосца

USS Gerald R. Ford – самый дорогой военный корабль всех времен. Стоимость его строительства превысила 13 миллиардов долларов.

Однако, как отмечает издание, если еще и учесть всю программу исследований и разработок, то сумма возрастает до более 20 миллиардов долларов.

Ford является центром целой авианосной ударной группы, состоящей из эсминцев, крейсеров, подводных лодок и судов снабжения. Это означает, что USS Gerald R. Ford действует не самостоятельно, а во главе целой комплексной группы военных кораблей, которая охватывает все аспекты морской войны.

Роль в операции вблизи Ирана

Как сообщает издание, в районе Ирана морская и воздушная война является чрезвычайно сложной: пролив Ормуз, Персидский залив и воздушное пространство Ближнего Востока являются узкими, территории под ними густонаселены, а эти воздушные пространства потенциально насыщены вражескими вооруженными силами.

Поэтому USS Gerald Ford не только обладает наступательными возможностями, но и обеспечивает быстрое реагирование, разведку и преимущество в электронной войне, а также поддерживает воздушное превосходство.

Добавляется, что самолеты F-35C и F/A-18, запущенные с авианосца, способны контролировать воздушное пространство, следить за движениями врага и, при необходимости, наносить целевые удары.

По словам экспертов по безопасности, само присутствие USS Gerald R. Ford является сигналом для Ирана о том, что США способны в короткий срок сосредоточить многомерные военные силы.

В то же время, издание отмечает, что Ford не является безупречным, поскольку во время его разработки возникали технические трудности. К тому же, наладка новых систем еще продолжается.

Военная операция США и Израиля против Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что легендарный стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress участвует в операции против Ирана. Самолет имеет дальность полета до 14 тысяч километров и может нести до 31 тонны вооружения. Он может одновременно поражать десятки целей и находиться в воздухе более 10 часов без дозаправки. Примечательно, что бомбардировщик завоевал грозную репутацию во время войны во Вьетнаме. Его привлекали к войне в Персидском заливе (1991), операциям в Косово (1999), кампаниям в Афганистане и Ираке, а также в борьбе против ИГИЛ.

Также мы писали, что Вооруженные силы США развернули два авианосца USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln. Они выполняют роль мобильных авиабаз, обеспечивая постоянные ударные операции в странах Персидского залива. Как отмечает Forbes, ссылаясь на аналитиков, наличие двух авианосцев позволяет США чередовать полеты и поддерживать темп операции "Эпическая ярость". В то же время, это растягивает ресурсы экипажей и техники. Эксперты считают, что после завершения операции "Форд" потребует длительного технического обслуживания.

