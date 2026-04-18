Флот под давлением: новейший авианосец США может уйти в длительный 'отпуск'

Из-за накопившихся неисправностей и отложенного ремонта корабль может потребовать длительного восстановления после изнурительного развертывания.

Самый современный американский авианосец USS Gerald R. Ford может оказаться вне строя до двух лет из-за накопившихся технических неисправностей и отложенного обслуживания. Об этом свидетельствуют оценки на фоне длительного боевого развертывания корабля, пишет 19FortyFive.

Стоимостью около 13 миллиардов долларов, авианосец с момента ввода в эксплуатацию сталкивается с многочисленными проблемами – от неисправностей электромагнитных катапульт до сбоев в системах аэрофинишеров. Также сообщалось об инцидентах на борту, включая пожары и технические ограничения при эксплуатации самолетов.

Длительное развертывание и боевая нагрузка

Корабль провел в море почти 300 дней, что соответствует современным рекордам для авианосцев США. Его передислоцировали на Ближний Восток и разместили вблизи Израиля накануне ударов по Ирану.

Несмотря на статус новейшего корабля, "Форд" был задействован в боевых операциях еще до полной готовности, что, по оценкам экспертов, только ухудшило ситуацию с его техническим состоянием.

Ремонт откладывается – риски растут

После серии инцидентов авианосец ненадолго заходил в порты Европы, однако вместо полноценного ремонта его снова вернули в зону операций. Это привело к накоплению проблем, которые могут потребовать длительного восстановления.

По оценкам, из-за сложности систем и перегруженности американских верфей даже новый корабль может потребовать до двух лет для полноценного ремонта.

Флот под давлением

Ситуация с ВМС США отражает более широкую проблему – перегрузку флота из-за одновременных операций в разных регионах мира. Эксперты предупреждают, что длительное использование ключевых кораблей без надлежащего обслуживания может привести к серьезным последствиям.

На этом фоне также растет беспокойство относительно готовности США к потенциальным конфликтам с технологически сильными соперниками, в частности Китаем.

История с "Фордом" может стать сигналом для Вашингтона о необходимости пересмотра подходов к использованию военно-морских ресурсов. Чрезмерная нагрузка на флот, износ техники и ограниченные возможности ремонта могут ослабить позиции США в случае масштабного конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: