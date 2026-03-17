Враг красит 'Шахеды' в белый цвет: эксперт объяснил новую угрозу со стороны россиян

Российские оккупанты окрашивают "Шахеды" в белый цвет, что означает, что атаки в дневное время будут происходить чаще. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Павел Лакийчук, директор программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI".
Отвечая на вопрос о вчерашней атаке российских оккупантов по Киеву, в частности, об обломках дрона в центре города, он отметил, что столицу атаковали 200 "Шахедов", и происходило это плотной стаей, причем в дневное время.
Так, Лакийчук рассказал о новой тактике врага.
"Новая тактика, которая позволяет прорвать нашу прифронтовую ПВО. Проскочить, грубо говоря. И редкость пока что - это дневные атаки. "Шахеды" окрашены в белый цвет, к слову. Это значит, что они промышленно предназначены для атак в дневное время. И это будет, очевидно, учащаться", - заметил эксперт.
Дрон над центром Киева
Как сообщал УНИАН, 16 марта во время утренней вражеской атаки на Киев обломки российского дрона упали на Майдане Независимости, в центре города. Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники написало, что это был "Ланцет".
Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины подчеркнул, что "Ланцеты" не могут долететь до Киева, поскольку это ударные беспилотники с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. В то же время он не исключил, что обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага.
По мнению Анатолия Храпчинского, директора по развитию оборонного предприятия, офицера Воздушных сил в резерве, обломки дрона в центре Киева указывают на попытку российских оккупантов изменить полезную нагрузку на ударных беспилотниках. По его словам, скорее всего, этот дрон был доставлен другим дроном, чтобы осуществить двойную атаку.